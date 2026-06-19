Барический гребень с запада меняет погоду: синоптики спрогнозировали Петербургу выходные без дождей

Петербуржцам долго не удавалось вырваться из «осеннего» цикла дождей. Но сегодня погода кардинально меняется — на небе появляются прояснения, и дожди прекращаются.
Что произошло с погодой?
Сегодня в погоду Северной столицы вмешался барический гребень с запада. Это явление приносит сухую и теплую погоду. Небо прояснится, облака развеются.
Дожей в городе не ожидается — только на юге Ленинградской области еще пройдут небольшие осадки, сообщает синоптик Михаил Леус из центра «ФОБОС».
Температура поднимается
Днем в Петербурге тепло до +19…+21°. В Ленинградской области чуть теплее — +18…+23°.
Ветер и давление
Ветер северо-западный, умеренный — 3–9 м/с. Дует не сильно, так что прогулки по городу будут комфортными.
Атмосферное давление растет и составит 762 мм рт. ст. — это немного выше нормы. Для многих петербуржцев это благоприятный показатель.
А что в субботу?
Синоптики обещают настоящее лето! Ночью +11…+13°, а днем +23…+25°.
В воскресенье, 21 июня, будет еще жарче — +25…+27°. Но днем возможны кратковременные дожди и даже гроза в некоторых местах.
Что значит барический гребень?
Барический гребень — это область повышенного давления, которая приходит с запада. Он «разгоняет» облака и прекращает дожди.
В Петербурге такое явление бывает не часто, но когда приходит — гарантирует сухую погоду.
Ранее «Городовой» рассказывал, как Петербург за выходные перепрыгнет из осени в настоящее лето.