Барический гребень с запада меняет погоду: синоптики спрогнозировали Петербургу выходные без дождей

Уже сейчас погода в Петербурге меняется.

Петербуржцам долго не удавалось вырваться из «осеннего» цикла дождей. Но сегодня погода кардинально меняется — на небе появляются прояснения, и дожди прекращаются.

Что произошло с погодой?

Сегодня в погоду Северной столицы вмешался барический гребень с запада. Это явление приносит сухую и теплую погоду. Небо прояснится, облака развеются.

Дожей в городе не ожидается — только на юге Ленинградской области еще пройдут небольшие осадки, сообщает синоптик Михаил Леус из центра «ФОБОС».

Температура поднимается

Днем в Петербурге тепло до +19…+21°. В Ленинградской области чуть теплее — +18…+23°.

Ветер и давление

Ветер северо-западный, умеренный — 3–9 м/с. Дует не сильно, так что прогулки по городу будут комфортными.

Атмосферное давление растет и составит 762 мм рт. ст. — это немного выше нормы. Для многих петербуржцев это благоприятный показатель.

А что в субботу?

Синоптики обещают настоящее лето! Ночью +11…+13°, а днем +23…+25°.

В воскресенье, 21 июня, будет еще жарче — +25…+27°. Но днем возможны кратковременные дожди и даже гроза в некоторых местах.

Что значит барический гребень?

Барический гребень — это область повышенного давления, которая приходит с запада. Он «разгоняет» облака и прекращает дожди.

В Петербурге такое явление бывает не часто, но когда приходит — гарантирует сухую погоду.

Ранее «Городовой» рассказывал, как Петербург за выходные перепрыгнет из осени в настоящее лето.