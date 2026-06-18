Из +13 в +27 за сутки: Петербург за выходные перепрыгнет из осени в настоящее лето

В выходные в Северную столицу прийдет настоящее лето.

Вчерашний день в Петербурге больше напоминал хмурый октябрь, чем середину лета. Ветер сбивал с ног, а термометры замерли на отметке +13 градусов.

Но у нас отличные новости: природа решила извиниться за этот каприз и готовит нам по-настоящему жаркие выходные.

Солнце уже на подходе

Прямо сейчас тучи медленно, но верно уходят на восток. Как сообщает главный синоптие Петербурга Александр Колесов, в Усть-Луге небо уже чистое, на очереди Сосновый Бор.

Во второй половине дня солнце наконец-то выглянет и в Петербурге. Воздух сегодня прогреется до комфортных +17…+19 градусов. Главный плюс — ветер окончательно стих и больше не портит прогулки.

Жара на выходных: доставайте шорты

Если вы планировали поездку на залив или дачу — вам повезло. До вечера воскресенья дождей не предвидится. Вот краткий график потепления:

Пятница: уверенные +20 градусов.

уверенные +20 градусов. Суббота и воскресенье: нас ждет настоящий прогрев до +25…+27 градусов.

нас ждет настоящий прогрев до +25…+27 градусов. Ночи: тоже станут теплыми — около +12…+16 градусов. Можно смело гулять допоздна.

Такие резкие перемены связаны с тем, что холодный циклон уступил место мощному антициклону. К нам начал поступать прогретый воздух из более южных широт.

Немного цифр: сколько воды на нас вылилось?

Вчерашний ливень был действительно мощным. Пока мы прятались под зонтами, Ленинградскую область буквально заливало.

Больше всего досталось Лодейному Полю — там выпало 58 мм осадков (это почти ведро воды на каждый квадратный метр). В Выборге и Сосново тоже было «мокро» — более 30 мм.

В самом Петербурге за сутки выпало до 16 мм влаги. Если сложить все дожди с начала месяца, то мы уже выполнили 55% от июньской нормы.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге потеплеет.