Из +13 в +27 за сутки: Петербург за выходные перепрыгнет из осени в настоящее лето

Вчерашний день в Петербурге больше напоминал хмурый октябрь, чем середину лета. Ветер сбивал с ног, а термометры замерли на отметке +13 градусов.
Но у нас отличные новости: природа решила извиниться за этот каприз и готовит нам по-настоящему жаркие выходные.
Солнце уже на подходе
Прямо сейчас тучи медленно, но верно уходят на восток. Как сообщает главный синоптие Петербурга Александр Колесов, в Усть-Луге небо уже чистое, на очереди Сосновый Бор.
Во второй половине дня солнце наконец-то выглянет и в Петербурге. Воздух сегодня прогреется до комфортных +17…+19 градусов. Главный плюс — ветер окончательно стих и больше не портит прогулки.
Жара на выходных: доставайте шорты
Если вы планировали поездку на залив или дачу — вам повезло. До вечера воскресенья дождей не предвидится. Вот краткий график потепления:
- Пятница: уверенные +20 градусов.
- Суббота и воскресенье: нас ждет настоящий прогрев до +25…+27 градусов.
- Ночи: тоже станут теплыми — около +12…+16 градусов. Можно смело гулять допоздна.
Такие резкие перемены связаны с тем, что холодный циклон уступил место мощному антициклону. К нам начал поступать прогретый воздух из более южных широт.
Немного цифр: сколько воды на нас вылилось?
Вчерашний ливень был действительно мощным. Пока мы прятались под зонтами, Ленинградскую область буквально заливало.
Больше всего досталось Лодейному Полю — там выпало 58 мм осадков (это почти ведро воды на каждый квадратный метр). В Выборге и Сосново тоже было «мокро» — более 30 мм.
В самом Петербурге за сутки выпало до 16 мм влаги. Если сложить все дожди с начала месяца, то мы уже выполнили 55% от июньской нормы.
Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге потеплеет.