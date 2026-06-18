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Циклон пакует чемоданы: синоптик пообещал Петербургу солнце и идеальную пятницу

Опубликовано: 18 июня 2026 09:23
 Проверено редакцией
Циклон пакует чемоданы: синоптик пообещал Петербургу солнце и идеальную пятницу
Циклон пакует чемоданы: синоптик пообещал Петербургу солнце и идеальную пятницу
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Северная столица в ожидании теплых деньков. 

Похоже, небесная канцелярия сменила гнев на милость. Североатлантический циклон, который портил нам настроение последние дни, наконец-то пакует чемоданы и уходит на север.

Атмосферное давление начало расти, а это верный признак того, что тучи скоро разойдутся.

Если утром еще может слегка покапать, то после обеда в облаках появятся просветы и выглянет долгожданное солнце.

Какая температура ждет петербуржцев

Сегодня в городе будет вполне комфортно. Воздух прогреется до +17…+19°. В Ленинградской области местами будет еще теплее — до +21°, сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Ветер дует с запада со скоростью 5–10 метров в секунду. Это приятный освежающий бриз, а не сбивающий с ног шторм. Давление пока чуть ниже нормы (755 мм рт. ст.), но оно медленно идет вверх.

Планы на пятницу: зонты не понадобятся

Пятница обещает стать еще более приятным днем. Осадков вообще не предвидится. Ночью будет свежо (около +11…+13°), зато днем столбики термометров поднимутся до +19…+21°.

Идеальное время для долгих прогулок перед выходными.

Кстати, по статистике, самый дождливый месяц в городе вовсе не октябрь, а август. Так что нынешние прояснения — это настоящий подарок природы. Ловите момент и идите гулять, пока циклон не решил вернуться!

Ранее «Городовой» рассказывал, за чем туристы едут в Петербург.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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