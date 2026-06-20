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Омар Хайям о ничтожности человека: и спустя 10 веков его слова цепляют струны души — стоит прислушаться, чтобы познать себя

Опубликовано: 20 июня 2026 11:07
 Проверено редакцией
Омар Хайям о ничтожности человека: и спустя 10 веков его слова цепляют струны души — стоит прислушаться, чтобы познать себя
Омар Хайям о ничтожности человека: и спустя 10 веков его слова цепляют струны души — стоит прислушаться, чтобы познать себя
Городовой ру
Мудрость сквозь века

Интерес к самопознанию в современном обществе неуклонно возрастает. Индивидуумы стремятся к анализу собственных действий и эмоциональных состояний, выстраивая свою жизнь в стремлении к достижению внутренней гармонии.

В этом процессе значительную поддержку оказывают афоризмы, разработанные выдающимися психологами и учеными. Среди них особое место занимает персидский астроном, математик и философ Омар Хайям.

Его четверостишия, созданные более тысячелетия назад, сохраняют свою актуальность и в наши дни. В качестве примера можно привести одно из произведений Хайяма:

Загадочность всего — безмерье бытия. Пред безднами его ничто и ты, и я. Но весть, что есть оно, мы все-таки вмещаем — Приток большой реки, хоть малая струя…

Мыслитель акцентирует внимание на незначительности человека в масштабах Вселенной, однако подчеркивает, что именно его действия формируют облик этого мира. Хайям проводит аналогию с притоками реки, которые в совокупности образуют мощный водный поток.

Ранее мы рассказали, что может спасти от всех бед.

Автор:
Анастасия Чувакова
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