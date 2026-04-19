Разрежешь буханку хлеба на закате — жди бедность в семью: эти и другие народные приметы на 20 апреля

В наши дни свои планы и ближайшее будущее можно спрогнозировать элементарно по интернету. Так, синоптики выносят свои прогнозы, которые касаются погоды, а астрологи говорят о будущем. Но в давние времена такой возможности не было, а потому в народе сложились приметы, которые и помогали людям планировать свои дела.
Расскажем о некоторых таких народных приметах на 20 апреля.
Погода и урожай
- активно голосят грачи - жди тепла;
- прошел дождь - урожай яровых будет плохой, зато калина и малина подарят много плодов;
- на небо высыпало много звезд - жди обилия грибов и ягод в лесу;
- дневной гром без дождя - к плохой погоде вечером;
- птицы клюют хлеб - жди заморозков.
Что нельзя делать 20 апреля
- заглядывать в темноте в чужие окна - можно навлечь беду на свой дом;
- ругаться и мусорить у водоемов - водные духи разозлятся и накажут;
- тратить последние деньги - ждет долгая бедность;
- резать новую буханку или батон хлеба после захода солнца - ждет бедность и ссора в семье;
- сушить верхнюю одежду и зонтик в спальне - грядут семейные скандалы.
Что можно делать 20 апреля
- отложить деньги в копилку - так можно сохранить семейный достаток;
- менять имидж - новшества подарят удачу на год вперед;
- провести вечер в хорошей компании - зарядитесь положительной энергетикой на всю неделю;
- прибирать в доме - так вы очистите помещения от негатива.
Сны в ночь с 19 на 20 апреля могут сниться не особо приятные, но трактовать их в буквальном смысле не следует - это подсознание указывает на психологические проблемы.