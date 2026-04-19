Городовой / Полезное / Разрежешь буханку хлеба на закате — жди бедность в семью: эти и другие народные приметы на 20 апреля
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Кулинария Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Разрежешь буханку хлеба на закате — жди бедность в семью: эти и другие народные приметы на 20 апреля

Опубликовано: 19 апреля 2026 14:07
 Проверено редакцией
Разрежешь буханку хлеба на закате — жди бедность в семью: эти и другие народные приметы на 20 апреля
Разрежешь буханку хлеба на закате — жди бедность в семью: эти и другие народные приметы на 20 апреля
Legion-Media
Во что верили предки: погода и удача согласно народным приметам на 20 апреля

В наши дни свои планы и ближайшее будущее можно спрогнозировать элементарно по интернету. Так, синоптики выносят свои прогнозы, которые касаются погоды, а астрологи говорят о будущем. Но в давние времена такой возможности не было, а потому в народе сложились приметы, которые и помогали людям планировать свои дела.

Расскажем о некоторых таких народных приметах на 20 апреля.

Погода и урожай

  • активно голосят грачи - жди тепла;
  • прошел дождь - урожай яровых будет плохой, зато калина и малина подарят много плодов;
  • на небо высыпало много звезд - жди обилия грибов и ягод в лесу;
  • дневной гром без дождя - к плохой погоде вечером;
  • птицы клюют хлеб - жди заморозков.

Что нельзя делать 20 апреля

  • заглядывать в темноте в чужие окна - можно навлечь беду на свой дом;
  • ругаться и мусорить у водоемов - водные духи разозлятся и накажут;
  • тратить последние деньги - ждет долгая бедность;
  • резать новую буханку или батон хлеба после захода солнца - ждет бедность и ссора в семье;
  • сушить верхнюю одежду и зонтик в спальне - грядут семейные скандалы.

Что можно делать 20 апреля

  • отложить деньги в копилку - так можно сохранить семейный достаток;
  • менять имидж - новшества подарят удачу на год вперед;
  • провести вечер в хорошей компании - зарядитесь положительной энергетикой на всю неделю;
  • прибирать в доме - так вы очистите помещения от негатива.

Сны в ночь с 19 на 20 апреля могут сниться не особо приятные, но трактовать их в буквальном смысле не следует - это подсознание указывает на психологические проблемы.

Автор:
Анна Леонова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью