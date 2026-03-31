Рецепт ленивого кулича на молоке - никакой возни с тестом и формами: от такой вкуснятины даже крошки не останется
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ландшафтный дизайн на минималках. 6 самостоятельных цветов: радуют до холодов, уход не нужен — посадили и забыли Полезное
Покруче Эрмитажа: топ-5 бесплатных малоизвестных мест в Питере, которые стоит посетить туристу Вопросы о Петербурге
Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков Полезное
«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш Полезное
Фикусу Бенджамина в апреле – нужно как воздух: 2 мл в воду – и об опадающих листьях можно забыть Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Рецепт ленивого кулича на молоке - никакой возни с тестом и формами: от такой вкуснятины даже крошки не останется

Опубликовано: 31 марта 2026 15:35
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как приготовить ленивый пасхальный кулич

Для куличей используются специальные формы, что заметно усложняет задачу при приготовлении. Также много времени уходит на тесто. Но есть и простые рецепты, которые потребуют минимальных усилий. Портал «Городовой» рассказал о способе приготовления ленивого кулича.

Ингредиенты:

  • молоко – ½ стакана;
  • сахар – 120 г;
  • мука – 300 г;
  • дрожжи – 10 г;
  • ванильный сахар – 1 чайная ложка;
  • куриные желтки – 4 штуки;
  • соль – щепотка;
  • сливочное масло – 120 г;
  • изюм – 100 г.

Приготовление:

Смешать сухие дрожжи с теплым молоком, 10 г сахара и 3 столовыми ложками муки. Оставить в теплом месте на 30 минут. Отдельно соединить желтки, сахар, соль. Взбить яичную массу до пышности. Далее добавить мягкое сливочное масло и ванильный сахар, еще раз перемешать.

Изюм замочить в холодной воде, оставить его на 10 минут. Промыть, обсушить и выложить к тесту. Вылить опару к остальным ингредиентам, добавить муку. Тесто получится клейким.

Смазать форму для бисквита маслом, переложить в нее тесто и выровнять поверхность. Поставить кулич запекаться в прогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. После остывания можно извлечь его из формы.

Остается покрыть пасхальную выпечку слоем глазури или меренги. Для приготовления понадобится:

  • сахар – 70 г;
  • белок яичный – 1 штука.

В кастрюлю налить кипяток, поставить на нее стеклянную емкость, которая имеет меньший объем. Дно миски не должно соприкасаться с водой. После этого добавить сахар и яичный белок, взбить их до пышной белой массы. Сразу покрыть кулич, дождаться застывания.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как приготовить другую глазурь для кулича.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 6
🙏
😹 1
🙀 1
😿 1
Поделитесь новостью