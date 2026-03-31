Рецепт ленивого кулича на молоке - никакой возни с тестом и формами: от такой вкуснятины даже крошки не останется

Для куличей используются специальные формы, что заметно усложняет задачу при приготовлении. Также много времени уходит на тесто. Но есть и простые рецепты, которые потребуют минимальных усилий. Портал «Городовой» рассказал о способе приготовления ленивого кулича.
Ингредиенты:
- молоко – ½ стакана;
- сахар – 120 г;
- мука – 300 г;
- дрожжи – 10 г;
- ванильный сахар – 1 чайная ложка;
- куриные желтки – 4 штуки;
- соль – щепотка;
- сливочное масло – 120 г;
- изюм – 100 г.
Приготовление:
Смешать сухие дрожжи с теплым молоком, 10 г сахара и 3 столовыми ложками муки. Оставить в теплом месте на 30 минут. Отдельно соединить желтки, сахар, соль. Взбить яичную массу до пышности. Далее добавить мягкое сливочное масло и ванильный сахар, еще раз перемешать.
Изюм замочить в холодной воде, оставить его на 10 минут. Промыть, обсушить и выложить к тесту. Вылить опару к остальным ингредиентам, добавить муку. Тесто получится клейким.
Смазать форму для бисквита маслом, переложить в нее тесто и выровнять поверхность. Поставить кулич запекаться в прогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. После остывания можно извлечь его из формы.
Остается покрыть пасхальную выпечку слоем глазури или меренги. Для приготовления понадобится:
- сахар – 70 г;
- белок яичный – 1 штука.
В кастрюлю налить кипяток, поставить на нее стеклянную емкость, которая имеет меньший объем. Дно миски не должно соприкасаться с водой. После этого добавить сахар и яичный белок, взбить их до пышной белой массы. Сразу покрыть кулич, дождаться застывания.
Ранее портал «Городовой» рассказал, как приготовить другую глазурь для кулича.