Рецепт настоящей курочки терияки: нашел в Сети и отказался от доставки

Когда-то курица терияки из доставки была для меня быстрым решением, когда не хотелось готовить. Но со временем я заметил, что удовольствия от неё всё меньше: мясо часто сухое и волокнистое, а соус — слишком сладкий, липкий и одинаковый везде.

В какой-то момент я просто решил попробовать приготовить это блюдо сам, из обычных продуктов. Результат превзошёл ожидания: домашняя версия оказалась не только проще, но и вкуснее, и теперь я больше не заказываю её в ресторанах.

Для приготовления я беру 600 граммов куриного филе, нарезаю его крупными кусками и хорошо обсушиваю — это важно для румяной корочки. Соус готовлю из доступных ингредиентов: 80 мл соевого соуса, полторы-две столовые ложки мёда (можно заменить сахаром), пару зубчиков чеснока, немного имбиря и чайную ложку кукурузного крахмала, разведённого в воде. Крахмал нужен для красивой, блестящей текстуры.

Курицу быстро обжариваю на хорошо разогретой сковороде, затем вливаю соус и томлю на небольшом огне буквально пару минут, пока он не загустеет и не покроет каждый кусочек. В конце можно добавить кунжут.

Получается сочное, нежное мясо в сбалансированном соусе — сладковатом, но не приторном, с ощутимым вкусом сои и чеснока. Это блюдо занимает не больше 30 минут, а по качеству и вкусу не идёт ни в какое сравнение с заказным. Подаю его с рисом или свежими овощами — и понимаю, что обратно в контейнере из доставки оно уже не вернётся.