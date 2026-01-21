Рекорд подо льдами: как российские полярники на станции «Восток» устроили огород мечты в антарктической стуже

На территории антарктической станции «Восток» сотрудники из России успешно вывели более 200 разновидностей овощей и бахчевых культур за период последних шести лет.
Начали заниматься этим проектом в 2020 году, используя специально созданные закрытые комплексы для выращивания растений. Эти овощи и фрукты полярники регулярно употребляют в пищу.
Для этих целей были разработаны оранжерейные комплексы, которые предоставил Агрофизический научно-исследовательский институт.
Наблюдение за ростом и развитием культур стало для участников станции не только важным профессиональным процессом, но и заметной частью повседневной жизни.
Ведущий геофизик «Востока» 70-й экспедиции Сергей Ступников пояснил:
«Процесс выращивания и наблюдения за развитием растений вызывает живой интерес у полярников».
По словам Сергея Ступникова, деятельность по выращиванию овощей положительно отражается на психологическом состоянии команды.
Такие нововведения способствуют улучшению морального климата в суровых условиях Антарктиды. Участники научных экспедиций отмечают положительный эффект от появления свежих продуктов в рационе.
