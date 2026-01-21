Городовой / Город / Рекорд подо льдами: как российские полярники на станции «Восток» устроили огород мечты в антарктической стуже
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Власти раскрыли главную интригу 2026 года: на каких улицах Петербурга горожане окажутся в плену дорожных работ Город
Забудьте о подогретом асфальте! Вот хитрый трюк, который используют финны: чёткие приоритеты и открытая информация — и дороги чистые Город
В каких местах снимали "Бандитский Петербург"? Вопросы о Петербурге
Кран засиял, с плитки слетел налет: последовал совету клинера и отказался от ремонта в ванной - все как новенькое Полезное
В Петербурге ожидают снежное волшебство: какие еще готовит сюрпризы погода в Северной столице Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Эксклюзив Происшествие
Категории
Общество Спорт Полезное

Рекорд подо льдами: как российские полярники на станции «Восток» устроили огород мечты в антарктической стуже

Опубликовано: 21 января 2026 12:40
 Проверено редакцией
Рекорд подо льдами: как российские полярники на станции «Восток» устроили огород мечты в антарктической стуже
Рекорд подо льдами: как российские полярники на станции «Восток» устроили огород мечты в антарктической стуже
Global Look Press / Oksana Korol / Business Online

На территории антарктической станции «Восток» сотрудники из России успешно вывели более 200 разновидностей овощей и бахчевых культур за период последних шести лет.

Начали заниматься этим проектом в 2020 году, используя специально созданные закрытые комплексы для выращивания растений. Эти овощи и фрукты полярники регулярно употребляют в пищу.

Для этих целей были разработаны оранжерейные комплексы, которые предоставил Агрофизический научно-исследовательский институт.

Наблюдение за ростом и развитием культур стало для участников станции не только важным профессиональным процессом, но и заметной частью повседневной жизни.

Ведущий геофизик «Востока» 70-й экспедиции Сергей Ступников пояснил:

«Процесс выращивания и наблюдения за развитием растений вызывает живой интерес у полярников».

По словам Сергея Ступникова, деятельность по выращиванию овощей положительно отражается на психологическом состоянии команды.

Такие нововведения способствуют улучшению морального климата в суровых условиях Антарктиды. Участники научных экспедиций отмечают положительный эффект от появления свежих продуктов в рационе.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью