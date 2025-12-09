Городовой / Учеба / Рекруты, ремесленники и отставники: из кого состояло большинство населения Петербурга в XVIII веке
Рекруты, ремесленники и отставники: из кого состояло большинство населения Петербурга в XVIII веке

Опубликовано: 9 декабря 2025 16:01
Зачастую рядовые жители Петербурга не считали его своим домом.

В отличие от знати и чиновничества, «рядовые жители» Петербурга составляли пеструю массу, чьё присутствие в столице было обусловлено не привилегией, а необходимостью выживания или государственным принуждением.

Это были три основные группы.

  1. Государственные крестьяне и работные люди, согнанные на строительство и обслуживание города по рекрутским наборам и указам. Их жизнь была подчинена жёсткой дисциплине, они жили в казармах и слободах, а их труд был фактически подневольным.
  2. Вольнонаёмные ремесленники и мелкие торговцы, которые стекались в столицу в поисках заработка. Они должны были записываться в цехи или гильдии, платить подати и селиться в определённых районах.
  3. Отставные солдаты, иностранные специалисты низшего звена и «вольные» люди без определённого статуса, составлявшие городское дно.

Пути в столицу были разными.

Крестьян привозили под конвоем, ремесленники приходили пешком по только что построенным трактам, иностранцы прибывали на кораблях.

Городская полиция строго следила за пришлыми, требуя паспортов и поручительств. Петербург не был городом, куда можно было свободно приехать «на заработки» — здесь требовалось или иметь специальный вызов, или быть готовым к полулегальному существованию.

Это создавало особую атмосферу временщичества: многие рядовые жители мечтали не обосноваться в столице навсегда, а скопить денег и вернуться на родину.

Лариса Никонова
