Романтика по расчёту: мошенники усовершенствовали схему с «местами для свидания»

В России отмечено расширение схемы обмана, связанной со знакомствами в интернете.
Новая разновидность мошенничества теперь адаптирована под любой город страны и охватывает более широкий перечень предполагаемых мест для встреч, сообщает ТАСС.
Злоумышленники создают профили привлекательных девушек в различных соцсетях и на сайтах знакомств, используя изображения, сгенерированные компьютером.
После непродолжительного общения они приглашают жертв на совместное мероприятие, предлагая оплатить посещение.
На этот раз ссылки ведут на поддельные сервисы по продаже билетов, а не только на сайты антикафе или театров, как было ранее.
На предлагаемых ресурсах человек может выбрать понравившееся событие и перейти к оплате, думая, что приобретает реальные билеты.
Возможными вариантами встречи являются не только спектакли, но и выставки, квесты, посещение музеев, планетариев, пейнтбольные баталии, опера, филармония и даже прогулки верхом на лошадях.
Как сообщают специалисты, эти шаблоны обеспечивают гибкость подхода и делают обман более персонализированным:
«Шаблоны, которые скамеры используют для создания ложных страниц, позволяют адаптировать сценарий мошенничества под любой город России»,
— отмечают эксперты.
С начала текущего года мошенники, действовавшие по подобной схеме, незаконно завладели суммой свыше 330 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что мошенники стали использовать схему с якобы проверкой подлинности купюр. Эксперты призывают проявлять бдительность при любых неожиданных финансовых предложениях.