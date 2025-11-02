Городовой / Город / Романтика по расчёту: мошенники усовершенствовали схему с «местами для свидания»
Романтика по расчёту: мошенники усовершенствовали схему с «местами для свидания»

Опубликовано: 2 ноября 2025 09:00
Злоумышленники запустили поддельные сайты для продажи билетов на различные мероприятия.

В России отмечено расширение схемы обмана, связанной со знакомствами в интернете.

Новая разновидность мошенничества теперь адаптирована под любой город страны и охватывает более широкий перечень предполагаемых мест для встреч, сообщает ТАСС.

Злоумышленники создают профили привлекательных девушек в различных соцсетях и на сайтах знакомств, используя изображения, сгенерированные компьютером.

После непродолжительного общения они приглашают жертв на совместное мероприятие, предлагая оплатить посещение.

На этот раз ссылки ведут на поддельные сервисы по продаже билетов, а не только на сайты антикафе или театров, как было ранее.

На предлагаемых ресурсах человек может выбрать понравившееся событие и перейти к оплате, думая, что приобретает реальные билеты.

Возможными вариантами встречи являются не только спектакли, но и выставки, квесты, посещение музеев, планетариев, пейнтбольные баталии, опера, филармония и даже прогулки верхом на лошадях.

Как сообщают специалисты, эти шаблоны обеспечивают гибкость подхода и делают обман более персонализированным:

«Шаблоны, которые скамеры используют для создания ложных страниц, позволяют адаптировать сценарий мошенничества под любой город России»,

— отмечают эксперты.

С начала текущего года мошенники, действовавшие по подобной схеме, незаконно завладели суммой свыше 330 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что мошенники стали использовать схему с якобы проверкой подлинности купюр. Эксперты призывают проявлять бдительность при любых неожиданных финансовых предложениях.

Автор:
Юлия Аликова
Город
