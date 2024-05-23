Почему черная икра стоит так дорого

Красную икру многие россияне позволяют себе на Новый год, а вот черную большинство даже в глаза не видели, не говоря уже о том, чтобы ее попробовать. Килограмм такой закуски стоит в среднем 100 тысяч рублей. Но почему цена такая заоблачная и с чем это связано? Вся загвоздка в виде рыб и ее способе разведения. Тут не все так просто, как кажется на первый взгляд.

Почему такая дорогая

Красную икру добывают из горбуши, кеты, кижуча, форели, нерки. Их отлавливают в больших количествах, разделывают и достают из брюха ценное «красное золото». Пока дефицита этого товара нет. С черной икрой все совсем иначе. Ее берут у семейства осетровых, а они находятся на грани вымирания. Вылавливать морских гадов запрещено законом, поэтому их выращивают исключительно на специальных фермах.

Казалось бы, все просто, но и тут есть нюанс. Чтобы вырастить одну взрослую особь, которая может дать приплод, нужно ждать 7–15 лет. Первые три или даже четыре года на таких фермах даже невозможно определить, самка это или самец. Ухаживать за такой царской рыбой очень затратно. Только представьте, что 10 лет вы просто платите зарплату сотрудникам за «спасибо», фактически впустую. Конечно, потом все окупается, но тут нужно терпение.

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Есть разница

Некоторые уверяют, что разницы в красной и черной икре нет, то это совершенно не так. Черная имеет более сливочный и нежный оттенок без намека на горечь, тогда как красная больше просто солоноватая. Кроме того осетровая икра является лидером по содержанию белка. Она в несколько раз по этому показателю обходит своего «компаньона». Если говорить о полезных составляющих, то и тут черная икра преуспела.

В составе огромное количество фолиевой и аскорбиновой кислот, Омега-3 и 6, витаминов Е, D, А, В, кальция, фосфора, натрия и йода. Кстати, этот деликатес обожает поп-король российской эстрады Филипп Киркоров. Он называет его любимым блюдом и ест столовыми ложками чуть ли не каждый день.

Источник фото: Legion-Media

Белая икра

В мире есть и белая белужья икра. Она самая дорогая среди всех видов. За килограмм нужно будет отдать более трех миллионов рублей. Мечут столь желанные для богачей кружочки белуги-альбиносы занесены в Красную книгу. Поймать таких очень сложно, а если и посчастливится это сделать, то не факт, что рыба подойдет. Считается, что только столетние особи могут дать ту самую икру. Если рыба моложе, то ее отпускают восвояси и ищут более старшего ее сородича.

Источник фото: Legion-Media