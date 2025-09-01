Россиянка попала на выгрузку новинок в Fix Price: завезли кучу всего — от легендарных Kodak до тарелок и салфеток

Сегодня в Фикс Прайсе снова обновление, и партия товаров получилась действительно интересной. Много пополнений для дома, кухни и даже школы — есть вещи, которых давно не привозили, и парочка редких новинок.

Начнем с зоны кассы: появились пальчиковые и мизинчиковые батарейки Kodak — бренд, который многие ценят за стабильное качество. После ухода Duracell именно они стали спасением: часы, пульты, детские игрушки — работают без проблем.

Кстати, вместе с ними завезли и светодиодные лампы Kodak, яркие, с нейтральным светом, равным по мощности обычным 100-ваттным. Их долго не было, так что возвращение радует.

К школьному сезону пополнили линейку тетрадей и блокнотов — есть компактные наборы по три штуки на пружинках, удобно носить даже во «взрослой» сумке. Вернули и популярные светодиодные панели для тренировок почерка и каллиграфии: можно рисовать, писать и тренировать концентрацию.

Среди мелочей для дома появились увеличительные экраны для телефона, наборы салфеток, защищающих бельё от окрашивания, а также йод — классический и востребованный, особенно к осени.

В отделе красоты привезли элегантные массажные расчёски с матовой поверхностью и металлическими вставками, а ещё снова появились массажёры для спины и новые модели стелек под кожу.

Пополнение и среди текстиля: новая партия носочков без резинок, удобных для дома, а также наборы из пяти пар с низким голенищем. Есть интересные расцветки и мягкие материалы, отмечает россиянка на Дзене.

Для кухни завезли свежие сервировочные салфетки, тарелки приятных оттенков и новые салатники с лаконичными рисунками.

В этой партии есть и прошлогодние хиты, и неожиданные новинки, которых давно ждали. Стоит заглянуть в магазин, пока всё не разобрали.