Росстат пересчитал наши нужды – что удивит в списке 2026 года

В 2026 году расчёт индекса потребительских цен в России будет вестись на обновлённой основе: специалисты расширили список оцениваемых товаров и услуг до 558 позиций, в то время как в 2025 году их было 556. Это изменение официально подтвердили представители статистического ведомства. Одновременно с этим еженедельное наблюдение за динамикой цен теперь коснётся 110 видов товаров и услуг — на один больше, чем в прошлом году.

Пересмотр набора проходит ежегодно, чтобы учитывать текущие запросы домашних хозяйств и точнее отражать инфляцию с учётом реального потребления. Ведомство объясняет, что такой механизм обновления ориентирован на анализ покупательского спроса и состояния рынка. По их словам, изменения позволяют точнее отслеживать ситуацию в экономике страны.

В свежем списке появились товары и услуги, пользующиеся устойчивым спросом: помада, печень птицы, жидкие стиральные средства, строительные блоки и услуга доставки курьером. Кефиру уделили особое внимание — его выделили в отдельную группу для наблюдения. Также в перечень вошёл сжатый природный газ.

В список лекарственных препаратов были внесены коррективы с учётом рекомендаций Министерства здравоохранения и данных о продажах. Были исключены 8 наименований, в числе которых — «Ингавирин», «Канефрон Н», «Аскофен-П», «Трекрезан». Вместо них включили 7 новых препаратов, например, «Амлодипин», «Индапамид», «Лозартан», «Розувастатин», «Римантадин».

В Росстате сообщили о работе по унификации и упрощению названий некоторых позиций. Так, одежду теперь указывают в общем виде, без указания типа ткани, а для медикаментов торговые бренды заменяют на международные непатентованные наименования (МНН). Благодаря этому сведения стали понятнее и стандартизированнее.

Из наблюдения исключили товары и услуги, которые утратили актуальность для большинства россиян. Перечень больше не включает стационарные телефоны, отдельные тарифы на междугородную связь, замену батареек в часах. Также из списка убраны дезинфицирующие жидкости и гигиенические маски, появившиеся там в 2021 году на фоне пандемии.

