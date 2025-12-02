Городовой / Город / Ровно 84 искусственные ели: чем Петербург удивит к Новому году
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Камень памяти»: в Кронштадте увековечили подвиг российских и белорусских морпехов Город
Визы отменили: китайские туристы хлынули в Петербург и Москву Город
Загадка фамилии Елисеевых: почему наследники петербургских купцов отказались от Невского проспекта Город
Запретами не отделаемся»: Мизулина высказалась на фоне массовых задержаний петербургских подростков‑зацеперов Город
Минус 30% тепла: что в советских квартирах экономило бюджет и спасало от сквозняков Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Ровно 84 искусственные ели: чем Петербург удивит к Новому году

Опубликовано: 2 декабря 2025 16:00
Ровно 84 искусственные ели: чем Петербург удивит к Новому году
Ровно 84 искусственные ели: чем Петербург удивит к Новому году
Городовой ру

В городе стало больше элементов оформления: их число выросло с 11 до 14 тысяч.

В этом году Санкт-Петербург встречает новогодние праздники с обновлённым оформлением. На улицах города появится 84 искусственные ели, а также две настоящие — на Дворцовой площади и в Кронштадте на Якорной.

Губернатор города Александр Беглов подробно рассказал о планах по украшению в своём еженедельном обращении.

По его словам, уже с первых дней зимы включена праздничная иллюминация на Невском проспекте и других важных улицах. Своеобразие оформления призвано ещё сильнее подчеркнуть статус города как культурной столицы. Более 700 объектов во всех районах будут украшены к праздникам.

Количество новогодних композиций в этом году увеличено с 11 тысяч до 14 тысяч. Городские службы провели замену устаревших и неисправных украшений. Помимо привычных оформлений, добавлено больше световых инсталляций.

В этом году Литейный мост впервые объединят в единую световую линию с одноимённым проспектом, работу над которым начали ещё в прошлом году. Также подсветка впервые появится на небольших переправах: Прачечном, Белинского, Красном и Почтамтском мостах.

Глава города сообщил, что завершение оформления Александровского сада включит обновлённые световые тоннели и фотозоны на Конногвардейском бульваре.

"Там можно будет сфотографироваться с фигурами львов — одними из наиболее узнаваемых символов Петербурга", — отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что уже найдена и отправлена в Петербург главная ель, которая появится на Дворцовой площади.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью