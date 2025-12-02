Ровно 84 искусственные ели: чем Петербург удивит к Новому году

В этом году Санкт-Петербург встречает новогодние праздники с обновлённым оформлением. На улицах города появится 84 искусственные ели, а также две настоящие — на Дворцовой площади и в Кронштадте на Якорной.
Губернатор города Александр Беглов подробно рассказал о планах по украшению в своём еженедельном обращении.
По его словам, уже с первых дней зимы включена праздничная иллюминация на Невском проспекте и других важных улицах. Своеобразие оформления призвано ещё сильнее подчеркнуть статус города как культурной столицы. Более 700 объектов во всех районах будут украшены к праздникам.
Количество новогодних композиций в этом году увеличено с 11 тысяч до 14 тысяч. Городские службы провели замену устаревших и неисправных украшений. Помимо привычных оформлений, добавлено больше световых инсталляций.
В этом году Литейный мост впервые объединят в единую световую линию с одноимённым проспектом, работу над которым начали ещё в прошлом году. Также подсветка впервые появится на небольших переправах: Прачечном, Белинского, Красном и Почтамтском мостах.
Глава города сообщил, что завершение оформления Александровского сада включит обновлённые световые тоннели и фотозоны на Конногвардейском бульваре.
"Там можно будет сфотографироваться с фигурами львов — одними из наиболее узнаваемых символов Петербурга", — отметил губернатор.
Ранее сообщалось, что уже найдена и отправлена в Петербург главная ель, которая появится на Дворцовой площади.