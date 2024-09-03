Любимые блины Пушкина и мороженое с хлебом: ради чего стоит сходить на Фестиваль завтраков в Петербурге

2 сентября стартовал II гастрономический фестиваль «Петербургский завтрак», который уже успел установить новый рекорд по количеству участников. В этом году в фестивале приняли участие 130 заведений общественного питания, пишет «Фонтанка».

В течение трех недель рестораны, кафе, кондитерские, кофейни и бары будут предлагать своим гостям специально разработанные меню с петербургскими завтраками. Некоторые заведения предлагают утренние блюда только в определенные часы, другие же — на протяжении всего дня. Полный список заведений и меню доступен на сайте фестиваля spbzavtrak.ru.

Мероприятие охватывает не только территорию Санкт-Петербурга, включая Колпино, Шушары и Мурино, но и выходит за пределы города: петербургские завтраки можно попробовать в «Охта-парке», Всеволожске и Гатчине.

Фестиваль объединяет самые разнообразные заведения: от кондитерских до ресторанов, русских, итальянских, французских и грузинских. Интересно, что особое внимание организаторы в этом году уделили теме юбилея Александра Пушкина. И многие заведения разработали фирменное меню по пушкинским мотивам. Среди блюд представлены знаменитые розовые блины, которые поэт поглощад десятками. Оригинальный оттенок им придает добавленный свекольный сок. Никаких искусственных красителей.

Будут и блинчики от няни Пушкина, Арины Родионовны, с красной икрой и пармезаном, а также ростбиф с кровью и яичницей-болтуньей. Ну и без зеленой гречи не обойдется. Именно ее поэт описывал в письмах Наталье Гончаровой. Для сытности Пушкин ел кашу вместе с картофелем. А на десерт баловался мороженым с бородинским хлебом.

Вообще на фестивале каждый найдет блюда на любой вкус и бюжет. Есть варианты завтраков и за 150 рублей, и в разы дороже. Есть вполне реальная вероятность поправиться на пару кило и потратить месячный бюджет на вкуснятину. Зато после будет что вспомнить.