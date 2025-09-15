Городовой / Общество / От борща до визига: В России определили, что соотвествует русской кухне
От борща до визига: В России определили, что соотвествует русской кухне

Опубликовано: 15 сентября 2025 20:02
От борща до визига: В России определили, что соотвествует русской кухне
Новые стандарты Минпромторга — это попытка сохранить культурное наследие и сделать его привлекательным для внутреннего и внешнего туризма.

Минпромторг России хочет придать понятию «русская кухня» строгие границы и поддержать настоящий гастрономический туризм. Он должен рассказывать о России через ее настоящие блюда.

Поэтому новая государственная программа и рекомендации призваны сделать русскую кухню более узнаваемой и привлекательной.

Исключаем иностранные блюда из национального турпродукта

Министерство промышленности и торговли России заявило: в список нельзя включать блюда, которые пришли из других стран, пишет Газета.ру.

Например, пицца и карпаччо — это блюда Италии, том-ям — Таиланда, а суши и рамен — Японии.

Даже если такие блюда готовят в России и используют российские ингредиенты, их нельзя считать русскими и включать в гастрономические программы, финансируемые государством.

Борщ, блины и уха — основа стандарта русской кухни

Минпромторг разработал рекомендации, где впервые подробно описан стандарт русской кухни. В него войдут порядка 200 блюд.

Список включает такие известные блюда, как борщ, щи, уха, блины, пироги, а также уникальные региональные деликатесы, такие как визига или говяжий рубец, пишет РБК.

Это позволит ресторанному бизнесу, туроператорам и производителям сосредоточиться на продвижении аутентичной кухни, которая отражает многообразие культур России.

Плов и хинкали — блюда с историей, но не русские

Некоторые блюда, которые многие привыкли считать частью местной кухни, например плов и хинкали, широко распространены в России еще со времен СССР, отмечает ТАСС.

Однако Минпромторг считает неправильным считать их единственным символом национального гастрономического фестиваля, особенно празднования Дня народного единства.

Надо расширять представление о кухне, охватывая традиции всех народов России, с основным акцентом на русскую и коренные кухни.

Гастрономический туризм — это важный тренд

По данным экспертов, гастрономический туризм в России растет примерно на 16% в год.

Его популярность связана с интересом туристов к местной еде — 88% путешественников считают кухню важной частью привлекательности региона.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
