Русское село, основанное в 1135 году: напичкано достопримечательностями – где находится и что посмотреть

История и достопримечательности Яропольца

В селе Ярополец, что в Московской области неподалеку от Волоколамска, проживает чуть более 1000 человек. Но, несмотря на скромные размеры, этот населенный пункт буквально напичкан достопримечательностями.

Здесь сосредоточены памятники разных эпох: от XVII века до событий Великой Отечественной войны. Такое историческое богатство встретишь далеко не в каждом городе России.

История села

Село Ярополец (ранее Ерополчь, Ярополч) впервые упоминается в летописи в 1135 году. На правом берегу Ламы в те годы был создан укрепленный пункт князя Ярополка Владимировича.

Первая сельская ГЭС

Главной инженерной достопримечательностью является Ярополецкая гидроэлектростанция. Она известна как первая сельская ГЭС, которая была построена в Советском Союзе. Этот объект стал важным символом электрификации страны в начале XX века.

В центре села установлены бюсты Ленина и Крупской. Их деятельность напрямую связана с историей строительства той самой первой сельской ГЭС.

Усадьба Гончаровых

Этот архитектурный комплекс принадлежал семье, из которой происходила теща Александра Пушкина. Поэт сам дважды гостил здесь. Сегодня усадьба находится в отличном состоянии: на ее территории расположен пансионат Московского авиационного института (МАИ). Также здесь действует храм Иоанна Предтечи.

Память о войне

Ярополец тесно связан с историей обороны Москвы в 1941 году. Через село проходила линия обороны, которую защищали курсанты кремлевского полка.

В окрестностях до сих пор сохранились окопы, доты и противотанковые рвы. В 2017 году село получило почетное звание «Населенный пункт воинской доблести», о чем свидетельствует установленный обелиск.

Музей и его хранители

Краеведческий музей Яропольца хранит экспозиции, посвященные всем этим событиям и личностям. Создателем и первым директором музея была Антонина Павловна Кожемяко, известная как "Кремлевская бабушка" - ей установлен отдельный памятник рядом с музеем, сообщает "Петров".

Ранее "Городовой" назвал 5 городов, где можно провести майские праздники.