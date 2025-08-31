РЖД показали новые СВ-вагоны: высокие люди больше не будут страдать в путешествии

На выставке «PRO//Движение. Экспо» впервые представили обновлённые вагоны класса СВ, которые РЖД планирует поэтапно вводить в эксплуатацию уже в этом году.
Производством занимается «Вагонреммаш», а всего пассажирам обещают 28 модернизированных вагонов с уровнем комфорта, которого раньше не было даже на многих премиальных направлениях.
Просторнее и удобнее
Каждый вагон рассчитан на восемь двухместных купе с полностью горизонтальным расположением спальных мест — решение, которое сделало пространство внутри заметно свободнее.
- Длина полок увеличена на 16 см и теперь достигает 2 метров, что особенно оценят высокие пассажиры.
- Над местами — закрытые вместительные полки для ручной клади и спортивного инвентаря.
- Для ценных вещей предусмотрены индивидуальные сейфы.
Душ, утюг и мультимедиа — теперь в СВ
Главное новшество — душевая кабина в каждом вагоне, что раньше было доступно только пассажирам поездов высокого класса. Здесь же можно воспользоваться феном, утюгом и гладильной доской.
В каждом купе появились:
- мультимедийные экраны с библиотекой контента;
- USB-порты и розетки на 220 В;
- кнопки вызова проводника;
- индивидуальные светодиодные светильники.
Когда ждать новинку на маршрутах
По данным РЖД, первые поезда с обновлёнными СВ-вагонами начнут курсировать по различным направлениям уже в этом году.