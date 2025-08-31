Городовой / Общество / РЖД показали новые СВ-вагоны: высокие люди больше не будут страдать в путешествии
РЖД показали новые СВ-вагоны: высокие люди больше не будут страдать в путешествии

Опубликовано: 31 августа 2025 16:31
вагон СВ
РЖД показали новые СВ-вагоны: высокие люди больше не будут страдать в путешествии
Фото: Городовой.ру

О тех, кто выше 170 см впервые позаботились.

На выставке «PRO//Движение. Экспо» впервые представили обновлённые вагоны класса СВ, которые РЖД планирует поэтапно вводить в эксплуатацию уже в этом году.

Производством занимается «Вагонреммаш», а всего пассажирам обещают 28 модернизированных вагонов с уровнем комфорта, которого раньше не было даже на многих премиальных направлениях.

Просторнее и удобнее

Каждый вагон рассчитан на восемь двухместных купе с полностью горизонтальным расположением спальных мест — решение, которое сделало пространство внутри заметно свободнее.

  • Длина полок увеличена на 16 см и теперь достигает 2 метров, что особенно оценят высокие пассажиры.
  • Над местами — закрытые вместительные полки для ручной клади и спортивного инвентаря.
  • Для ценных вещей предусмотрены индивидуальные сейфы.

Душ, утюг и мультимедиа — теперь в СВ

Главное новшество — душевая кабина в каждом вагоне, что раньше было доступно только пассажирам поездов высокого класса. Здесь же можно воспользоваться феном, утюгом и гладильной доской.

В каждом купе появились:

  • мультимедийные экраны с библиотекой контента;
  • USB-порты и розетки на 220 В;
  • кнопки вызова проводника;
  • индивидуальные светодиодные светильники.

Когда ждать новинку на маршрутах

По данным РЖД, первые поезда с обновлёнными СВ-вагонами начнут курсировать по различным направлениям уже в этом году.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
