С 1 по 12 декабря — двенадцать дней, когда Петербург живёт Эрмитажем

В Петербурге с 1 декабря стартуют Дни Эрмитажа — ежегодное событие, ставшее одним из главных в культурной жизни города. Праздник будет проходить до 12 декабря. Об этой инициативе сообщил сам музей.
В период этого мероприятия в здании Эрмитажа ожидается особенно насыщенная творческая атмосфера, поскольку в расписании запланированы открытия новых выставок, постоянных экспозиций, торжественные церемонии, вручения премий и концерты. Не останутся без внимания и молодые таланты: для них традиционно организуют конкурсы. Также состоятся встречи, пресс-конференции и подписание новых соглашений.
