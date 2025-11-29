Городовой / Город / С 1 по 12 декабря — двенадцать дней, когда Петербург живёт Эрмитажем
Опубликовано: 29 ноября 2025 20:06
В указанный период посетители смогут познакомиться с новыми выставками и обновлёнными постоянными экспозициями.

В Петербурге с 1 декабря стартуют Дни Эрмитажа — ежегодное событие, ставшее одним из главных в культурной жизни города. Праздник будет проходить до 12 декабря. Об этой инициативе сообщил сам музей.

В период этого мероприятия в здании Эрмитажа ожидается особенно насыщенная творческая атмосфера, поскольку в расписании запланированы открытия новых выставок, постоянных экспозиций, торжественные церемонии, вручения премий и концерты. Не останутся без внимания и молодые таланты: для них традиционно организуют конкурсы. Также состоятся встречи, пресс-конференции и подписание новых соглашений.

«В это время и без того насыщенная музейная жизнь словно ускоряется: открываются новые выставки и постоянные экспозиции, проходят торжественные церемонии и премии, концерты и детские конкурсы, подписываются соглашения, организуются встречи и пресс-конференции», — сообщили в пресс-службе Эрмитажа.
