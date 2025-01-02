Новый способ улучшить память

Канадские ученые установили интересную связь между регулярной сексуальной активностью и памятью у женщин. Исследование показало, что чем чаще они занимаются сексом, тем лучше развиты их мнемонические способности, то есть способности к запоминанию.

Эксперимент провели с участием 78 женщин в возрасте до 30 лет. Участницам предложили пройти тесты на память, в том числе упражнения на запоминание абстрактных слов и лиц. По данным портала Oane, результаты эксперимента показали, что женщины, имевшие более частые сексуальные контакты в недавнее время, значительно лучше запоминали абстрактные слова. Однако тесты на запоминание лиц практически не выявили различий между участницами.

Ученые объяснили это тем, что регулярный вагинальный секс способствует образованию новых нервных клеток в гиппокампе — области мозга, связанной с памятью и эмоциями. Они отметили, что частота половых актов оказывает прямое влияние на когнитивные способности женщин, поддерживая их активность на высоком уровне.

Исследователи считают, что это открытие может дать новое понимание связи между физиологией и когнитивной функцией, а также показать важность здоровой сексуальной жизни для общего благополучия женщин.