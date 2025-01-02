Городовой / Общество / Новый способ улучшить память
Эксклюзив
Последние новости
Подвиг блокадных врачей: как попасть на выставку в Военно-медицинском музее Петербурга и сколько это стоит Город
«Тетя Валя» из «Спокойной ночи, малыши» помогала гасить бомбы: как выживали в блокаду Город
Милорд Александра II: история преданности и любви в царской семье, какой у людей не бывает Общество
Приключения петербургских автомобилистов зимой: 8 советов для комфортных поездок в непростых условиях города Общество
Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Мошенничество Работа Туризм
Категории
Общество Спорт

Новый способ улучшить память

2 января 2025 11:02
С удовольствием и без таблеток: жителям Петербурга подсказали способ улучшить память — но только для женщин
Новый способ улучшить память
Legion-Media

Метод совершенно бесплатный.

Канадские ученые установили интересную связь между регулярной сексуальной активностью и памятью у женщин. Исследование показало, что чем чаще они занимаются сексом, тем лучше развиты их мнемонические способности, то есть способности к запоминанию.

Эксперимент провели с участием 78 женщин в возрасте до 30 лет. Участницам предложили пройти тесты на память, в том числе упражнения на запоминание абстрактных слов и лиц. По данным портала Oane, результаты эксперимента показали, что женщины, имевшие более частые сексуальные контакты в недавнее время, значительно лучше запоминали абстрактные слова. Однако тесты на запоминание лиц практически не выявили различий между участницами.

Ученые объяснили это тем, что регулярный вагинальный секс способствует образованию новых нервных клеток в гиппокампе — области мозга, связанной с памятью и эмоциями. Они отметили, что частота половых актов оказывает прямое влияние на когнитивные способности женщин, поддерживая их активность на высоком уровне.

Исследователи считают, что это открытие может дать новое понимание связи между физиологией и когнитивной функцией, а также показать важность здоровой сексуальной жизни для общего благополучия женщин.

Новости по теме
Петербург в память о страшных днях: как город украсили к годовщине полного снятия блокады Ленинграда Петербург в память о страшных днях: как город украсили к годовщине полного снятия блокады Ленинграда 23 января 2025 14:02
Причина уволиться или устроить скандал? Как реагируют женщины и мужчины Петербурга, если у коллег выше зарплата Причина уволиться или устроить скандал? Как реагируют женщины и мужчины Петербурга, если у коллег выше зарплата 21 января 2025 16:31
Память блокады в красках: в Петербурге с 15 по 26 января откроется временная выставка картин Память блокады в красках: в Петербурге с 15 по 26 января откроется временная выставка картин 14 января 2025 23:34
Неравенство в Петербурге: стала известна разница между зарплатами руководителей-женщин и мужчин Неравенство в Петербурге: стала известна разница между зарплатами руководителей-женщин и мужчин 7 января 2025 19:02
Места воинской славы: какие города в окрестностях хранят память о подвиге жителей Петербурга Места воинской славы: какие города в окрестностях хранят память о подвиге жителей Петербурга 3 января 2025 11:02
Автор:
Максакова Яна
Общество Здоровье
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще