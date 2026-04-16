Салат "Демидовский" покоряет с первой ложки: один раз попробуете — и влюбитесь
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
1 хитрость при прореживании моркови и свеклы – овощи растут в 2 раза лучше: собираем крупные корнеплоды, а не мелкие "кривульки" Полезное
Своя картошка уже в июне: растим дома прямо в мешках - подробная агротехника Полезное
Солнечный марафон: Петербург собрал 58% апрельской нормы за две недели Город
Огромные цветы до 25 см: сажаю гиппеаструм — и радуюсь ярким краскам в саду Полезное
Какая хоккейная команда есть в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Салат "Демидовский" покоряет с первой ложки: один раз попробуете — и влюбитесь

Опубликовано: 16 апреля 2026 16:46
 Проверено редакцией
Городовой ру
Салат с нежной говядиной и свежим огурчиком.

Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Готовим с Калниной Натальей".

Ингредиенты:

говядина — 250 г, огурец — 1-2 шт., чернослив — 30-50 г, зелёное яблоко — 1 шт., твёрдый сыр — 30 г, майонез — по вкусу

Приготовление

Сначала я отвариваю говядину. Чтобы мясо получилось максимально сочным, опускаю его в кипящую подсоленную воду и варю до готовности. Остывшее мясо нарезаю небольшими кубиками.

Чернослив предварительно замачиваю в тёплой воде на 10-15 минут, после чего обсушиваю и также нарезаю кубиками.

Свежий огурец мою и режу небольшими кубиками. Зелёное яблоко очищаю от кожуры, удаляю сердцевину и нарезаю — лучше всего подойдёт кисло-сладкий сорт, который придаст салату приятную свежесть.

Все подготовленные ингредиенты перекладываю в салатник, добавляю майонез по вкусу и аккуратно перемешиваю. Сверху посыпаю салат тёртым твёрдым сыром.

Подавать блюдо можно сразу, однако после непродолжительного охлаждения в холодильнике вкус становится ещё более насыщенным и гармоничным.

Примерное время приготовления: 40 минут

Ранее мы писали о том, как приготовить яркую закуску "Цыплята".

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью