Салат "Демидовский" покоряет с первой ложки: один раз попробуете — и влюбитесь

Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Готовим с Калниной Натальей".
Ингредиенты:
говядина — 250 г, огурец — 1-2 шт., чернослив — 30-50 г, зелёное яблоко — 1 шт., твёрдый сыр — 30 г, майонез — по вкусу
Приготовление
Сначала я отвариваю говядину. Чтобы мясо получилось максимально сочным, опускаю его в кипящую подсоленную воду и варю до готовности. Остывшее мясо нарезаю небольшими кубиками.
Чернослив предварительно замачиваю в тёплой воде на 10-15 минут, после чего обсушиваю и также нарезаю кубиками.
Свежий огурец мою и режу небольшими кубиками. Зелёное яблоко очищаю от кожуры, удаляю сердцевину и нарезаю — лучше всего подойдёт кисло-сладкий сорт, который придаст салату приятную свежесть.
Все подготовленные ингредиенты перекладываю в салатник, добавляю майонез по вкусу и аккуратно перемешиваю. Сверху посыпаю салат тёртым твёрдым сыром.
Подавать блюдо можно сразу, однако после непродолжительного охлаждения в холодильнике вкус становится ещё более насыщенным и гармоничным.
Примерное время приготовления: 40 минут
