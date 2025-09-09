«Самое опасное лекарство»: доктор Мясников рассказал, какой препарат убивает россиян

Врач в эфире федерального канала, рассказал об опасности приема распространенного лекарства.

Аспирин — лекарство, которое многим кажется самым обычным и безопасным. Но последние заявления известного российского врача Александра Мясникова заставляют задуматься об этом.

Почему аспирин?

Аспирин известен своими кроворазжижающими свойствами, что помогает предотвратить образование опасных тромбов. Однако именно эта способность и может стать причиной серьезных проблем.

«Самое опасное лекарство, которое сегодня убивает больше всех людей, какое? У нас, в России? Аспирин», — цитирует Мясникова Лента.

В России из-за кроворазжижающего эффекта аспирин ежегодно вызывает большое количество смертельных кровотечений, в том числе кровоизлияния в мозг и желудочно-кишечные кровотечения.

Молодым и здоровым людям без клинических показаний принимать его категорически не стоит. Это не помощник, а возможная угроза здоровью.

В других странах аспирин назначают лишь тем, у кого серьезное сужение сосудов и есть высокий риск инсульта или инфаркта.

Принимать препарат без веских причин — значит рисковать кровотечением, которое может привести к гибели, пишет ura.ru.

Кому аспирин действительно нужен

Аспирин может быть спасением для тех, кто уже перенес инфаркт или инсульт. В таких случаях врач назначает препарат как часть вторичной профилактики, чтобы снизить вероятность повторных проблем.

Главное — это грамотное назначение специалиста с объяснением, когда и как нужно принимать препарат, учитывая баланс риска и пользы.

Что делать и как правильно относиться к аспирину

Очень важно не заниматься самолечением. Никогда не принимать аспирин просто так, без назначения врача. Если есть необходимость в профилактике или лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

Если врач назначил прием аспирина, нужно внимательно следовать рекомендациям и не прекращать прием без согласования, пишет gutaclinic.ru.

При появлении симптомов кровотечения нужно срочно обратиться к врачу.