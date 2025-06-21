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Самые серые и печальные города России: в Петербурге солнца не видно, но в списке не значится

Опубликовано: 21 июня 2025 16:31
Серый город
Самые серые и печальные города России: в Петербурге солнца не видно, но в списке не значится
Фото: Городовой.ру

Все благодаря ярким фасадам города на Неве.

Тамбов, Челябинск, Пенза и Воронеж — не самые бедные и не самые забытые города России. Но именно они возглавили свежий рейтинг… серости.

Исследование производителя настенных покрытий VEROL выявило 25 городов, которым особенно не хватает цвета, эстетики и визуального уюта.

Лидером по «тусклости» стал Тамбов — его отметили 16,9% участников опроса. За ним следуют Челябинск (14,3%) и разделившие бронзу Пенза и Воронеж (по 11,7%).

По мнению респондентов — а это россияне, увлечённые внутренним туризмом, — эти города страдают от однотипной застройки, недостатка зелени и общей архитектурной усталости.

В «серый список» с меньшими процентами попали Тверь, Саратов, Самара, Омск, Чита, Архангельск, Киров и даже такие крупные города, как Ростов-на-Дону и Новосибирск.

Главные претензии — скучные фасады, разбитые дороги, унылая среда и отсутствие ярких деталей, которые могли бы преобразить атмосферу.

Интересно, что бренд VEROL не просто провёл опрос, но и предложил визуальные решения — фантазийные примеры того, как могла бы измениться улица в Челябинске, если бы серые стены раскрасили дизайнерскими принтами. Идея проста: цвета способны менять настроение, а значит — и восприятие города.

Может быть, и на улицах северных и центральных городов стоит впустить эти же цвета? Потому что депрессивный бетон вокруг — это тоже элемент среды, который влияет на нас не меньше, чем погода.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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