Самый удачный клубничный пирог лета: получается даже у новичков — воздушная сладость к чаю

Простые продукты, минимум хлопот и потрясающий результат. Воздушное тесто, сочные ягоды и аромат выпечки создают то самое домашнее настроение, ради которого хочется снова включать духовку.
Рецептом поделился автор Дзен-канала "Бодрый баран".
Ингредиенты:
- яйца — 3 шт.,
- сахар — 200 г,
- кефир или сметана — 250 мл,
- растительное масло — 120 мл,
- мука — 280-300 г,
- разрыхлитель — 1 ч. л.,
- соль — щепотка,
- ванильный сахар — 1 пакетик,
- клубника — 400-500 г,
- крахмал — 2 ст. л.,
- сахарная пудра — по желанию.
Приготовление
Яйца комнатной температуры взбиваю с сахаром до светлой пышной массы. Затем вливаю кефир и масло, перемешиваю до однородности.
В отдельной миске соединяю муку, разрыхлитель, соль и ванильный сахар. Постепенно добавляю сухую смесь к жидким ингредиентам и аккуратно перемешиваю. Тесто должно напоминать густую сметану.
Клубнику промываю, удаляю хвостики и нарезаю крупные ягоды на несколько частей. Затем обваливаю кусочки в крахмале.
Форму для выпечки смазываю маслом или застилаю пергаментом. Выливаю половину теста, распределяю часть клубники, затем добавляю оставшееся тесто и сверху раскладываю остальные ягоды.
Отправляю пирог в заранее разогретую до 180 градусов духовку и выпекаю примерно 35-45 минут до красивой золотистой корочки.
Готовность проверяю деревянной шпажкой. Если она выходит сухой, пирог можно доставать.
После выпечки даю десерту немного остыть прямо в форме. Перед подачей по желанию посыпаю сахарной пудрой.
Примерное время приготовления: 1 час.
Личный опыт
Такой пирог можно готовить с любыми фруктами и ягодами. Я люблю добавлять абрикос или чёрную смородину.
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