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Самый удачный клубничный пирог лета: получается даже у новичков — воздушная сладость к чаю

Опубликовано: 19 июня 2026 15:13
 Проверено редакцией
Самый удачный клубничный пирог лета: получается даже у новичков — воздушная сладость к чаю
Самый удачный клубничный пирог лета: получается даже у новичков — воздушная сладость к чаю
Городовой ру
Клубничный пирог — один из тех десертов, которые никогда не выходят из моды.

Простые продукты, минимум хлопот и потрясающий результат. Воздушное тесто, сочные ягоды и аромат выпечки создают то самое домашнее настроение, ради которого хочется снова включать духовку.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Бодрый баран".

Ингредиенты:

  • яйца — 3 шт.,
  • сахар — 200 г,
  • кефир или сметана — 250 мл,
  • растительное масло — 120 мл,
  • мука — 280-300 г,
  • разрыхлитель — 1 ч. л.,
  • соль — щепотка,
  • ванильный сахар — 1 пакетик,
  • клубника — 400-500 г,
  • крахмал — 2 ст. л.,
  • сахарная пудра — по желанию.

Приготовление

Яйца комнатной температуры взбиваю с сахаром до светлой пышной массы. Затем вливаю кефир и масло, перемешиваю до однородности.

Самый удачный клубничный пирог лета: получается даже у новичков — воздушная сладость к чаю - image 1
Самый удачный клубничный пирог лета: получается даже у новичков — воздушная сладость к чаю - image 1

В отдельной миске соединяю муку, разрыхлитель, соль и ванильный сахар. Постепенно добавляю сухую смесь к жидким ингредиентам и аккуратно перемешиваю. Тесто должно напоминать густую сметану.

Клубнику промываю, удаляю хвостики и нарезаю крупные ягоды на несколько частей. Затем обваливаю кусочки в крахмале.

Форму для выпечки смазываю маслом или застилаю пергаментом. Выливаю половину теста, распределяю часть клубники, затем добавляю оставшееся тесто и сверху раскладываю остальные ягоды.

Отправляю пирог в заранее разогретую до 180 градусов духовку и выпекаю примерно 35-45 минут до красивой золотистой корочки.

Готовность проверяю деревянной шпажкой. Если она выходит сухой, пирог можно доставать.

После выпечки даю десерту немного остыть прямо в форме. Перед подачей по желанию посыпаю сахарной пудрой.

Примерное время приготовления: 1 час.

Личный опыт

Такой пирог можно готовить с любыми фруктами и ягодами. Я люблю добавлять абрикос или чёрную смородину.

Ранее мы писали о том, как приготовить вкусную картофельную лепёшку с овощами.

Автор:
Александр Асташкин
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