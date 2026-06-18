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Картофельная лепёшка, которая затмила пиццу — готовлю за 20 минут: забываю про драники

Опубликовано: 18 июня 2026 15:13
 Проверено редакцией
Картофельная лепёшка, которая затмила пиццу — готовлю за 20 минут: забываю про драники
Картофельная лепёшка, которая затмила пиццу — готовлю за 20 минут: забываю про драники
Городовой ру
Самый простой ужин из картошки.

Рецепт простой картофельной лепёшки, которая получается настолько вкусной и сытной, что легко заменяет и ужин, и пиццу. Готовится из самых обычных продуктов, но результат всегда вызывает удивление.

Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Красилова Наталья".

Ингредиенты:

  • картофель — 5-6 шт.,
  • яйца — 2 шт.,
  • соль — по вкусу,
  • начинка — по вкусу (колбаса, сыр, овощи, соусы)

Приготовление

Картофель очищаю и натираю на крупной тёрке. Жидкость не отжимаю — сразу добавляю соль и по желанию специи.

Картофельная лепёшка, которая затмила пиццу — готовлю за 20 минут: забываю про драники - image 1
Картофельная лепёшка, которая затмила пиццу — готовлю за 20 минут: забываю про драники - image 1

Добавляю яйца и тщательно перемешиваю массу до однородности. Разогреваю сковороду с небольшим количеством масла и выкладываю картофельную массу, формируя ровный круг.

Готовлю на медленном огне под крышкой около 10 минут, чтобы основа схватилась и подрумянилась.

Затем аккуратно переворачиваю с помощью тарелки. Смазываю поверхность тонким слоем томатного соуса и майонеза, распределяю кисточкой.

Сверху выкладываю натёртую колбасу, сыр, нарезанные помидоры и болгарский перец.

Посыпаю сушёным базиликом и зелёным луком.

Накрываю крышкой и готовлю ещё 10-13 минут до полной готовности и расплавленного сыра.

Примерное время приготовления: 30 минут

Личный опыт

Самый удачный результат получается, если не делать слишком толстый слой картофеля — тогда лепёшка хорошо держит форму и равномерно пропекается, оставаясь мягкой внутри и хрустящей снизу.

Ранее мы писали о том, как приготовить кабачковые сэндвичи, которые затмили бутерброды и тарталетки.

Автор:
Александр Асташкин
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