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Эти кабачковые сэндвичи затмили бутерброды и тарталетки: бюджетная закуска, которая выглядит на миллион

Опубликовано: 17 июня 2026 12:31
 Проверено редакцией
Эти кабачковые сэндвичи затмили бутерброды и тарталетки: бюджетная закуска, которая выглядит на миллион
Эти кабачковые сэндвичи затмили бутерброды и тарталетки: бюджетная закуска, которая выглядит на миллион
Городовой ру
Гости думают, что это ресторанная закуска.

Хрустящие снаружи и нежные внутри кабачковые сэндвичи давно стали одной из моих любимых летних закусок. Сочетание золотистых кружочков кабачка с ароматной начинкой из яиц, плавленого сыра, чеснока и зелени получается настолько удачным, что остановиться на одном просто невозможно.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Что приготовить".

Ингредиенты:

  • кабачки — 4 шт.,
  • яйца — 5 шт.,
  • плавленые сырки — 2 шт.,
  • помидор — 1-2 шт.,
  • чеснок — 1-2 зубчика,
  • майонез — 1 ст. л.,
  • кукурузная мука — для панировки,
  • свежая зелень — 1 пучок,
  • соль — по вкусу,
  • чёрный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Четыре яйца отвариваю вкрутую, остужаю и очищаю. Кабачки нарезаю кружочками толщиной около 1 сантиметра, солю и оставляю на 20-30 минут.

После этого промываю кабачки от лишней соли и хорошо обсушиваю бумажными полотенцами.

В отдельные тарелки насыпаю кукурузную муку и разбиваю оставшееся яйцо. Каждый кружочек сначала обваливаю в муке, затем окунаю в яйцо.

На разогретой сковороде обжариваю кабачки до красивой золотистой корочки с обеих сторон. Готовые кружочки выкладываю на бумажные полотенца и полностью остужаю.

Эти кабачковые сэндвичи затмили бутерброды и тарталетки: бюджетная закуска, которая выглядит на миллион - image 1
Эти кабачковые сэндвичи затмили бутерброды и тарталетки: бюджетная закуска, которая выглядит на миллион - image 1

Для начинки натираю на мелкой тёрке варёные яйца и плавленые сырки. Помидор мелко нарезаю, чеснок пропускаю через пресс, зелень измельчаю ножом.

Соединяю все ингредиенты в миске, добавляю майонез, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешиваю до однородности.

На один кружочек кабачка выкладываю порцию начинки, распределяю её ложкой и накрываю вторым кружочком. Слегка прижимаю, чтобы получился аккуратный овощной сэндвич.

Готовую закуску отправляю в холодильник на 10-15 минут. Перед подачей можно дополнительно украсить свежей зеленью.

Примерное время приготовления: 50 минут.

Личный опыт

Иногда добавляю в начинку немного натёртого твёрдого сыра или мелко нарезанный зелёный лук. Получается ещё ароматнее и сытнее.

Ранее мы писали о том, как приготовить пикантный грузинский салат с курицей.

Автор:
Александр Асташкин
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