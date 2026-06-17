Эти кабачковые сэндвичи затмили бутерброды и тарталетки: бюджетная закуска, которая выглядит на миллион

Хрустящие снаружи и нежные внутри кабачковые сэндвичи давно стали одной из моих любимых летних закусок. Сочетание золотистых кружочков кабачка с ароматной начинкой из яиц, плавленого сыра, чеснока и зелени получается настолько удачным, что остановиться на одном просто невозможно.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Что приготовить".

Ингредиенты:

кабачки — 4 шт.,

яйца — 5 шт.,

плавленые сырки — 2 шт.,

помидор — 1-2 шт.,

чеснок — 1-2 зубчика,

майонез — 1 ст. л.,

кукурузная мука — для панировки,

свежая зелень — 1 пучок,

соль — по вкусу,

чёрный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Четыре яйца отвариваю вкрутую, остужаю и очищаю. Кабачки нарезаю кружочками толщиной около 1 сантиметра, солю и оставляю на 20-30 минут.

После этого промываю кабачки от лишней соли и хорошо обсушиваю бумажными полотенцами.

В отдельные тарелки насыпаю кукурузную муку и разбиваю оставшееся яйцо. Каждый кружочек сначала обваливаю в муке, затем окунаю в яйцо.

На разогретой сковороде обжариваю кабачки до красивой золотистой корочки с обеих сторон. Готовые кружочки выкладываю на бумажные полотенца и полностью остужаю.

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Для начинки натираю на мелкой тёрке варёные яйца и плавленые сырки. Помидор мелко нарезаю, чеснок пропускаю через пресс, зелень измельчаю ножом.

Соединяю все ингредиенты в миске, добавляю майонез, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешиваю до однородности.

На один кружочек кабачка выкладываю порцию начинки, распределяю её ложкой и накрываю вторым кружочком. Слегка прижимаю, чтобы получился аккуратный овощной сэндвич.

Готовую закуску отправляю в холодильник на 10-15 минут. Перед подачей можно дополнительно украсить свежей зеленью.

Примерное время приготовления: 50 минут.

Личный опыт

Иногда добавляю в начинку немного натёртого твёрдого сыра или мелко нарезанный зелёный лук. Получается ещё ароматнее и сытнее.

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