Эти кабачковые сэндвичи затмили бутерброды и тарталетки: бюджетная закуска, которая выглядит на миллион

Хрустящие снаружи и нежные внутри кабачковые сэндвичи давно стали одной из моих любимых летних закусок. Сочетание золотистых кружочков кабачка с ароматной начинкой из яиц, плавленого сыра, чеснока и зелени получается настолько удачным, что остановиться на одном просто невозможно.
Рецептом поделился автор Дзен-канала "Что приготовить".
Ингредиенты:
- кабачки — 4 шт.,
- яйца — 5 шт.,
- плавленые сырки — 2 шт.,
- помидор — 1-2 шт.,
- чеснок — 1-2 зубчика,
- майонез — 1 ст. л.,
- кукурузная мука — для панировки,
- свежая зелень — 1 пучок,
- соль — по вкусу,
- чёрный молотый перец — по вкусу.
Приготовление
Четыре яйца отвариваю вкрутую, остужаю и очищаю. Кабачки нарезаю кружочками толщиной около 1 сантиметра, солю и оставляю на 20-30 минут.
После этого промываю кабачки от лишней соли и хорошо обсушиваю бумажными полотенцами.
В отдельные тарелки насыпаю кукурузную муку и разбиваю оставшееся яйцо. Каждый кружочек сначала обваливаю в муке, затем окунаю в яйцо.
На разогретой сковороде обжариваю кабачки до красивой золотистой корочки с обеих сторон. Готовые кружочки выкладываю на бумажные полотенца и полностью остужаю.
Для начинки натираю на мелкой тёрке варёные яйца и плавленые сырки. Помидор мелко нарезаю, чеснок пропускаю через пресс, зелень измельчаю ножом.
Соединяю все ингредиенты в миске, добавляю майонез, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешиваю до однородности.
На один кружочек кабачка выкладываю порцию начинки, распределяю её ложкой и накрываю вторым кружочком. Слегка прижимаю, чтобы получился аккуратный овощной сэндвич.
Готовую закуску отправляю в холодильник на 10-15 минут. Перед подачей можно дополнительно украсить свежей зеленью.
Примерное время приготовления: 50 минут.
Личный опыт
Иногда добавляю в начинку немного натёртого твёрдого сыра или мелко нарезанный зелёный лук. Получается ещё ароматнее и сытнее.
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