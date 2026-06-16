Этот пикантный салат с курицей готовят в Грузии на праздники: попробовал — и теперь делаю постоянно

Главная особенность этого салата — ароматная пряная заправка. Именно она превращает привычные ингредиенты в блюдо с настоящим грузинским характером. После первого приготовления рецепт прочно поселился в моей кулинарной записной книжке.
Способом приготовления поделился автор Дзен-канала "Грузия от местного".
Ингредиенты:
- куриное филе — 500 г,
- морковь — 1 шт.,
- чеснок — 2 зубчика,
- укроп — по вкусу,
- сметана — 100 г,
- кондари (чабер) — 0,5 ч. л.,
- хмели-сунели — 0,5 ч. л.,
- молотый красный перец — щепотка,
- имеретинский шафран — щепотка,
- соль — по вкусу.
Приготовление
Куриное филе отвариваю до готовности в слегка подсоленной воде. Очень важно не передержать мясо, чтобы оно осталось сочным и нежным. Готовую курицу полностью остужаю, а затем разбираю руками на тонкие волокна.
Пока остывает мясо, готовлю основу. Чеснок растираю до состояния пасты и соединяю с красным перцем, кондари, хмели-сунели и имеретинским шафраном.
Морковь натираю на крупной тёрке. В глубокой миске соединяю курицу и морковь, добавляю подготовленные специи с чесноком.
Затем кладу сметану и тщательно перемешиваю все ингредиенты до однородности. По вкусу добавляю соль.
После этого отправляю салат в холодильник минимум на 30 минут. Перед подачей посыпаю салат свежим укропом.
Примерное время приготовления: 30 минут + 30 минут на охлаждение.
Личный опыт
Я люблю нарезать тонкой соломкой в этот салат свежий зелёный перец. Так салат получается ещё сочнее.
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