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Этот пикантный салат с курицей готовят в Грузии на праздники: попробовал — и теперь делаю постоянно

Опубликовано: 16 июня 2026 12:31
 Проверено редакцией
Этот пикантный салат с курицей готовят в Грузии на праздники: попробовал — и теперь делаю постоянно
Этот пикантный салат с курицей готовят в Грузии на праздники: попробовал — и теперь делаю постоянно
Городовой ру
Традиционный грузинский салат с курицей и пикантными специями.

Главная особенность этого салата — ароматная пряная заправка. Именно она превращает привычные ингредиенты в блюдо с настоящим грузинским характером. После первого приготовления рецепт прочно поселился в моей кулинарной записной книжке.

Способом приготовления поделился автор Дзен-канала "Грузия от местного".

Ингредиенты:

  • куриное филе — 500 г,
  • морковь — 1 шт.,
  • чеснок — 2 зубчика,
  • укроп — по вкусу,
  • сметана — 100 г,
  • кондари (чабер) — 0,5 ч. л.,
  • хмели-сунели — 0,5 ч. л.,
  • молотый красный перец — щепотка,
  • имеретинский шафран — щепотка,
  • соль — по вкусу.

Приготовление

Куриное филе отвариваю до готовности в слегка подсоленной воде. Очень важно не передержать мясо, чтобы оно осталось сочным и нежным. Готовую курицу полностью остужаю, а затем разбираю руками на тонкие волокна.

Этот пикантный салат с курицей готовят в Грузии на праздники: попробовал — и теперь делаю постоянно - image 1
Этот пикантный салат с курицей готовят в Грузии на праздники: попробовал — и теперь делаю постоянно - image 1

Пока остывает мясо, готовлю основу. Чеснок растираю до состояния пасты и соединяю с красным перцем, кондари, хмели-сунели и имеретинским шафраном.

Морковь натираю на крупной тёрке. В глубокой миске соединяю курицу и морковь, добавляю подготовленные специи с чесноком.

Затем кладу сметану и тщательно перемешиваю все ингредиенты до однородности. По вкусу добавляю соль.

После этого отправляю салат в холодильник минимум на 30 минут. Перед подачей посыпаю салат свежим укропом.

Примерное время приготовления: 30 минут + 30 минут на охлаждение.

Личный опыт

Я люблю нарезать тонкой соломкой в этот салат свежий зелёный перец. Так салат получается ещё сочнее.

Ранее мы писали о том, как приготовить китайский драник.

Автор:
Александр Асташкин
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