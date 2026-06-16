Этот пикантный салат с курицей готовят в Грузии на праздники: попробовал — и теперь делаю постоянно

Главная особенность этого салата — ароматная пряная заправка. Именно она превращает привычные ингредиенты в блюдо с настоящим грузинским характером. После первого приготовления рецепт прочно поселился в моей кулинарной записной книжке.

Способом приготовления поделился автор Дзен-канала "Грузия от местного".

Ингредиенты:

куриное филе — 500 г,

морковь — 1 шт.,

чеснок — 2 зубчика,

укроп — по вкусу,

сметана — 100 г,

кондари (чабер) — 0,5 ч. л.,

хмели-сунели — 0,5 ч. л.,

молотый красный перец — щепотка,

имеретинский шафран — щепотка,

соль — по вкусу.

Приготовление

Куриное филе отвариваю до готовности в слегка подсоленной воде. Очень важно не передержать мясо, чтобы оно осталось сочным и нежным. Готовую курицу полностью остужаю, а затем разбираю руками на тонкие волокна.

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Пока остывает мясо, готовлю основу. Чеснок растираю до состояния пасты и соединяю с красным перцем, кондари, хмели-сунели и имеретинским шафраном.

Морковь натираю на крупной тёрке. В глубокой миске соединяю курицу и морковь, добавляю подготовленные специи с чесноком.

Затем кладу сметану и тщательно перемешиваю все ингредиенты до однородности. По вкусу добавляю соль.

После этого отправляю салат в холодильник минимум на 30 минут. Перед подачей посыпаю салат свежим укропом.

Примерное время приготовления: 30 минут + 30 минут на охлаждение.

Личный опыт

Я люблю нарезать тонкой соломкой в этот салат свежий зелёный перец. Так салат получается ещё сочнее.

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