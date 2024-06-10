Сапоги на молнии, тетрис и не только: мало кто знает, что эти вещи придумали в СССР

В СССР развитие науки шло семимильными шагами. Неудивительно, что именно в то время появились новшества, многие из которых не утратили своей актуальности по сей день.

Тетрис

Эту популярную игрушку действительно изобрели в Советском Союзе. Ее автором стал программист Алексей Пажитнов. В основе лежала идея головоломки пентамино, которая предполагала сборку прямоугольника из разных пятиклеточных фигур. В тетрисе же каждая падающая на экране деталька состоит из четырех клеток. Это было сделано для того, чтобы имеющимся на тот момент компьютерам хватило мощности. Кстати, слово «тетрис» — производное от «тетрамино» (фигуры из четырех квадратов) и «теннис».

Источник фото: Legion-Media

Сапоги на молнии

Удивительно, но этот предмет гардероба придумали вовсе не в модных домах Парижа или Милана. Сапоги на молнии — результат труда художника Общесоюзного дома моделей одежды (ОДМО) Веры Араловой. Именно она представила их на Неделе русской моды во Франции в 1959 году. Патентов в те времена не было, поэтому модную обувь тут же начали штамповать французы, а вот в СССР их стали производить лишь 15 лет спустя.

Источник фото: Legion-Media

Докторская колбаса

В 1930-х годах в СССР наблюдалась нехватка мяса. Советским ученым было поручено разработать альтернативу, которая бы не уступала по содержанию белка. В результате уже в 1936 году стартовало производство «Докторской» колбасы.

В те времена на 100 килограммов продукта приходилось 25 килограммов говядины высшего сорта, 70 килограммов полужирной свинины, 3 килограмма яиц или меланжа и 2 килограмма коровьего молока. Количество специй было минимальным. Конечно, современная «Докторская» уже не может похвастаться таким составом, поэтому причитания о том, что «раньше было вкуснее» в этом случае действительно оправданы.

Источник фото: Legion-Media

Синтетический каучук

Этот материал широко используют при производстве шин, подошв для обуви, клеев и герметиков. Заслуга его создания принадлежит советскому химику Сергею Лебедеву. Изготавливать продукцию начали еще в 1932 году, она сильно пригодилась во время Второй мировой войны. До 1990 года СССР был первым в мире по производству синтетического каучука, пишет портал РБК Life.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media