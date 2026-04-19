Сажаем картофель на Глафиру Горошницу – и урожай собираем по ведру с 1 куста: клубни крупные и вкусные – 5 народных примет

Выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова рассказала, что наши предки всегда сажали ранние сорта картофеля в определенный день, чтобы собрать щедрый урожай. В результате клубни вырастали крупными, вкусными и хорошо хранились.
День Глафиры Амасийской
По словам эксперта, речь идет о дне Глафиры Амасийской или, как ее прозвали на Руси, Горошницы. Она жила в римском императорском дворе, была праведницей, тайно исповедуя христианство.
Глафиру Горошницу принято почитать 9 мая. Именно этот день на Руси считали самым благоприятным для посадки ранних сортов картофеля. Ведь в таком случае огородная культура порадует щедрым урожаем. Но при условии, что клубни в грунт высадит женщина.
Также в день Глафиры Амасийской наши предки встречали ласточек. Считалось, что пернатые защитят от невзгод тот дом, где совьют гнездо.
Народные приметы в день Глафиры Горошницы
- Если 9 мая выпало много росы, то урожай огурцов будет щедрым.
- Кукушка кукует громко и часто – погода будет ясной.
- Если ветер днем усилился, а вечером ослабел, то установится ясная погода.
- Снег еще не растаял – к жаркому лету.
- Если облака плывут без верхушек, то быть грозе.
В день Глафиры Горошницы было принято съесть на ужин гороховый суп или кашу. Считалось, что это принесет удачу. А вот лакомиться картофельными блюдами запрещалось, чтобы не привлечь в дом разногласия.
Кроме того, на Глафиру не стоит стричь ногти, перебирать вещи, делать предложение руки и сердца.
