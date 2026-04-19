Сажаем картофель на Глафиру Горошницу – и урожай собираем по ведру с 1 куста: клубни крупные и вкусные – 5 народных примет
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Как кошка признается хозяину в любви - не только мурлыканьем: интересные факты о жизни питомца Полезное
15 минут решают все: 1 процедура до посадки - луковицы крупнее яблок, в стрелку не идут Полезное
Теперь в 2 раза дешевле: РЖД ввели скидку в 50% – кто получит Полезное
Для малины в апреле - важнее воздуха: 2 литра "зеленого кваса" - и ягод видимо-невидимо Полезное
Не избавит от слизней: 3 вредных совета по борьбе с моллюсками — так можно погубить огород Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Кулинария Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Сажаем картофель на Глафиру Горошницу – и урожай собираем по ведру с 1 куста: клубни крупные и вкусные – 5 народных примет

Опубликовано: 19 апреля 2026 22:01
 Проверено редакцией
Legion-Media
В какой день сажать картофель, чтобы собрать щедрый урожай: заветы наших предков 

Выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова рассказала, что наши предки всегда сажали ранние сорта картофеля в определенный день, чтобы собрать щедрый урожай. В результате клубни вырастали крупными, вкусными и хорошо хранились.

День Глафиры Амасийской

По словам эксперта, речь идет о дне Глафиры Амасийской или, как ее прозвали на Руси, Горошницы. Она жила в римском императорском дворе, была праведницей, тайно исповедуя христианство.

Глафиру Горошницу принято почитать 9 мая. Именно этот день на Руси считали самым благоприятным для посадки ранних сортов картофеля. Ведь в таком случае огородная культура порадует щедрым урожаем. Но при условии, что клубни в грунт высадит женщина.

Также в день Глафиры Амасийской наши предки встречали ласточек. Считалось, что пернатые защитят от невзгод тот дом, где совьют гнездо.

Народные приметы в день Глафиры Горошницы

  • Если 9 мая выпало много росы, то урожай огурцов будет щедрым.
  • Кукушка кукует громко и часто – погода будет ясной.
  • Если ветер днем усилился, а вечером ослабел, то установится ясная погода.
  • Снег еще не растаял – к жаркому лету.
  • Если облака плывут без верхушек, то быть грозе.

В день Глафиры Горошницы было принято съесть на ужин гороховый суп или кашу. Считалось, что это принесет удачу. А вот лакомиться картофельными блюдами запрещалось, чтобы не привлечь в дом разногласия.

Кроме того, на Глафиру не стоит стричь ногти, перебирать вещи, делать предложение руки и сердца.

Ранее мы сообщали, когда еще наши предки сажали картофель.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью