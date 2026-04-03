Почему стоит посадить картофель в день Бориса и Глеба Сеятелей

Раньше у людей не было точных прогнозов погоды и интернета. Однако наши предки отлично справлялись с сельским хозяйством и определяли время посадки картошки по приметам.

Главные природные подсказки

Самым верным знаком служило цветение черемухи. Когда дерево распускалось, земля уже достаточно прогревалась. Поздние заморозки в это время уже не могли навредить урожаю.

Еще одна примета была связана с березой. Люди ждали, когда листья вырастут размером с монету. Это был надежный сигнал о готовности почвы к посадке.

День Бориса и Глеба Сеятелей – 15 мая

Этот день считался самым важным для посадки. Святые Борис и Глеб почитались как покровители посевов. Люди верили, что картофель, посаженный в этот день, вырастет крепким и здоровым.

Также 15 мая начинали сеять тыкву, кабачки и огурцы. Во время работ на огороде наши предки приговаривали: «Борис и Глеб сеют хлеб». Утром многие ходили в церковь и молились. Они просили не только о благополучии и достатке, но и о хорошем урожае.

Соловьиные приметы и любовные традиции

В мае повсюду были слышны соловьиные трели. Народные наблюдения подсказывали: если соловьи поют громко, значит лето уже близко. Если птицу не слышно всю ночь – жди дождя, а если соловей запевал раньше кукушки – жди хороших вестей.

Кроме того, 15 мая считался удачным для признаний в любви и сватовства. Люди верили, что пары, соединившие сердца в этот праздник, проживут долго и счастливо.

