От 3 копеек за обед до 2 рублей 50 копеек за ужин с оркестром: где и что ели петербуржцы в 1891 году

Гастрономическая жизнь Петербурга в 1891 году представляла собой удивительное переплетение доступности и роскоши, народных столовых и изысканных ресторанов.
Народные столовые фон-Дервиза: щи и обед за копейки
Для рабочей публики на Ружейной улице и Васильевском острове действовали народные столовые фон-Дервиза.
Эти заведения отличались комфортным, чистым дизайном, разделенным на “чистую” и “черную” зоны.
“Обеды стоили 3–6 копеек: щи, суп или борщ и гарнир”, — описывает меню автор блога "Вместе по Питеру".
Полпорции стоили всего 2 копейки, а полный горячий обед — 4 копейки. Чай — 1 копейка, кофе — 3 копейки.
“Бесплатный хлеб и кипяток” дополняли картину доступности. В “чистой” половине, где подавали жаркое и котлеты, обед обходился до 20 копеек. Ежедневно эти столовые обслуживали до 800 посетителей, а расходы покрывались благотворительностью.
“Мобилизованность, порядок, логика потоков” — так характеризовалась работа этих мест, являвшихся настоящими “супермаркетами” надежной еды.
Трактирная культура и кухмистерские: еда для всех слоев
Трактиры, такие как “Федоров” на Малой Садовой, предлагали закуски с бужениной и водку за 10 копеек, становясь популярным местом среди молодежи и интеллигенции.
Как пишет rodina-history.ru, буфет “Квисисана” в Пассаже предлагал салаты и бутерброды по 5–20 копеек.
Для интеллигенции, журналистов и художников были востребованы кухмистерские, например, Николаевой или Соколова.
Здесь подавали блюда, приближенные к ресторанному уровню, но по более доступным ценам: супы Принтаньер, филе де беф, дичь и изысканные десерты.
Эпоха «Палкина» и «Медведя»: высокая кухня и роскошь
Ресторан «Палкинъ» на Невском проспекте был центром русской высокой кухни с французскими элементами.
“Он поражал своей роскошью: 25 залов, изящная мебель, зимний сад с экзотическими растениями, фонтан, бильярдные”, — описывает атмосферу Культура.РФ.
В меню конца XIX века значились суп «Бофоръ», пирожки, рябчики, фазаны, белорыбица. Обед “с водкой и закуской” стоил 2 рубля 50 копеек и подавался с оркестром.
Ресторан «Медведь» на Большой Конюшенной, известный русскими блюдами и благородным интерьером, также притягивал культурные круги Петербурга.
Эти заведения демонстрировали контраст с доступными столовыми, отражая социальное расслоение и гастрономические предпочтения разных слоев общества.