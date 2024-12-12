Считали, что в Петербурге катки только за деньги? Вот адреса всех бесплатных

С наступлением зимы Петербург превращается в настоящую сказку, где каждый двор становится катком! Если вы хотите насладиться скольжением по льду, но не готовы тратиться на аренду, отправляйтесь на бесплатные катки прямо в вашем районе. Вот куда можно заглянуть, чтобы провести время с семьёй или друзьями.

Адмиралтейский район

Наб. реки Фонтанки, 150

Можайская, 44-48

Лермонтовский пр., 49

Режим работы: 9:00–21:00

Василеостровский район

17 линия В.О., 18

Наличная, 5 и 40, к. 4

Кораблестроителей, 39, лит. Г

Карташихина, 19

Режим работы: 10:00–22:00

Выборгский район

Композиторов, 1, к. 1

Композиторов, восточнее дома 11, к. 2

Режим работы: круглосуточно

Калининский район

Катки на каждой улице:

Светлановский пр., 97

Гражданский пр., 127

Софьи Ковалевской, 11, к. 3

Режим работы: 8:00–22:00

Кронштадтский район

Станюковича, 6

Советская, 15

Красная, 8

Режим работы: 8:00–22:00

Курортный район

Сестрорецк, ул. Токарева, восточнее дома 15

Песочный, Ленинградская, 70

Режим работы: 9:00–23:00

Центральный район

Кирочная, 50

Социалистическая, 3

Невский пр., 22–24

Режим работы: 9:30–23:00

Полезные советы:

Приходите утром – лёд свежеухожен, и людей меньше. Тепло одевайтесь – Петербургский ветер на катках особенно бодрит! Берите свои коньки – на большинстве катков проката нет.

Этой зимой Петербург ждёт вас на своих ледяных просторах! Выбирайте ближайший каток и катитесь навстречу веселью!