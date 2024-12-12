Считали, что в Петербурге катки только за деньги? Вот адреса всех бесплатных

С наступлением зимы Петербург превращается в настоящую сказку, где каждый двор становится катком! Если вы хотите насладиться скольжением по льду, но не готовы тратиться на аренду, отправляйтесь на бесплатные катки прямо в вашем районе. Вот куда можно заглянуть, чтобы провести время с семьёй или друзьями.
Адмиралтейский район
- Наб. реки Фонтанки, 150
- Можайская, 44-48
- Лермонтовский пр., 49
Режим работы: 9:00–21:00
Василеостровский район
- 17 линия В.О., 18
- Наличная, 5 и 40, к. 4
- Кораблестроителей, 39, лит. Г
- Карташихина, 19
Режим работы: 10:00–22:00
Выборгский район
- Композиторов, 1, к. 1
- Композиторов, восточнее дома 11, к. 2
Режим работы: круглосуточно
Калининский район
Катки на каждой улице:
- Светлановский пр., 97
- Гражданский пр., 127
- Софьи Ковалевской, 11, к. 3
Режим работы: 8:00–22:00
Кронштадтский район
- Станюковича, 6
- Советская, 15
- Красная, 8
Режим работы: 8:00–22:00
Курортный район
- Сестрорецк, ул. Токарева, восточнее дома 15
- Песочный, Ленинградская, 70
Режим работы: 9:00–23:00
Центральный район
- Кирочная, 50
- Социалистическая, 3
- Невский пр., 22–24
Режим работы: 9:30–23:00
Полезные советы:
- Приходите утром – лёд свежеухожен, и людей меньше.
- Тепло одевайтесь – Петербургский ветер на катках особенно бодрит!
- Берите свои коньки – на большинстве катков проката нет.
Этой зимой Петербург ждёт вас на своих ледяных просторах! Выбирайте ближайший каток и катитесь навстречу веселью!