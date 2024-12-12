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Считали, что в Петербурге катки только за деньги? Вот адреса всех бесплатных

12 декабря 2024 17:32
Считали, что в Петербурге катки только за деньги? Вот адреса всех бесплатных
Считали, что в Петербурге катки только за деньги? Вот адреса всех бесплатных
Фото Городовой.ру

Покоряем лёд в каждом районе.

С наступлением зимы Петербург превращается в настоящую сказку, где каждый двор становится катком! Если вы хотите насладиться скольжением по льду, но не готовы тратиться на аренду, отправляйтесь на бесплатные катки прямо в вашем районе. Вот куда можно заглянуть, чтобы провести время с семьёй или друзьями.

Адмиралтейский район

  • Наб. реки Фонтанки, 150
  • Можайская, 44-48
  • Лермонтовский пр., 49

Режим работы: 9:00–21:00

Василеостровский район

  • 17 линия В.О., 18
  • Наличная, 5 и 40, к. 4
  • Кораблестроителей, 39, лит. Г
  • Карташихина, 19

Режим работы: 10:00–22:00

Выборгский район

  • Композиторов, 1, к. 1
  • Композиторов, восточнее дома 11, к. 2

Режим работы: круглосуточно

Калининский район

Катки на каждой улице:

  • Светлановский пр., 97
  • Гражданский пр., 127
  • Софьи Ковалевской, 11, к. 3

Режим работы: 8:00–22:00

Кронштадтский район

  • Станюковича, 6
  • Советская, 15
  • Красная, 8

Режим работы: 8:00–22:00

Курортный район

  • Сестрорецк, ул. Токарева, восточнее дома 15
  • Песочный, Ленинградская, 70

Режим работы: 9:00–23:00

Центральный район

  • Кирочная, 50
  • Социалистическая, 3
  • Невский пр., 22–24

Режим работы: 9:30–23:00

Полезные советы:

  1. Приходите утром – лёд свежеухожен, и людей меньше.
  2. Тепло одевайтесь – Петербургский ветер на катках особенно бодрит!
  3. Берите свои коньки – на большинстве катков проката нет.

Этой зимой Петербург ждёт вас на своих ледяных просторах! Выбирайте ближайший каток и катитесь навстречу веселью!

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-Петербург
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