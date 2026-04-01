Секатор в руки только в эти дни: когда резать деревья — важно не опоздать
Секатор в руки только в эти дни: когда резать деревья — важно не опоздать

Опубликовано: 1 апреля 2026 17:21
 Проверено редакцией
Вот когда надо проводить весеннюю обрезку в саду.

Весенняя обрезка — ключевая процедура, от которой напрямую зависит здоровье дерева и будущий урожай. Именно в этот период формируется крона, удаляются слабые и повреждённые ветви, а растение получает мощный стимул к росту. Автор Дзен-канала "Ваше хозяйство" рассказал о том, как и когда проводить эту процедуру.

Главное правило: не опоздать

Начинать обрезку нужно как можно раньше — до начала сокодвижения и набухания почек.

Если затянуть, дерево начнёт активно "плакать": из срезов будет вытекать сок, вместе с которым теряются питательные вещества. Это ослабляет растение и открывает путь болезням.

Идеальные условия

Ориентироваться нужно не по календарю, а по погоде:

  • Днём: от 0 до +5°C
  • Ночью: не ниже -5°C
  • Погода: сухая, без осадков

Даже если на участке ещё лежит снег — это не помеха. Главное, чтобы сильные морозы уже отступили.

В каком порядке обрезать

Сначала — семечковые деревья:

  • яблоня
  • груша

Они просыпаются позже, поэтому спокойно переносят раннюю обрезку.

Затем — косточковые:

  • вишня
  • слива
  • абрикос
  • черешня

С ними сложнее: они рано трогаются в рост и могут реагировать камедетечением.

Важно: когда уже нельзя

Если почки набухли или начали раскрываться — обрезку лучше отложить. В этот момент любые срезы становятся уязвимыми: через них легко проникают инфекции, а само дерево тратит силы на заживление.

Ранее мы писали о том, когда проводить весеннюю побелку деревьев в 2026 году.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
