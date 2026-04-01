Секатор в руки только в эти дни: когда резать деревья — важно не опоздать

Весенняя обрезка — ключевая процедура, от которой напрямую зависит здоровье дерева и будущий урожай. Именно в этот период формируется крона, удаляются слабые и повреждённые ветви, а растение получает мощный стимул к росту. Автор Дзен-канала "Ваше хозяйство" рассказал о том, как и когда проводить эту процедуру.
Главное правило: не опоздать
Начинать обрезку нужно как можно раньше — до начала сокодвижения и набухания почек.
Если затянуть, дерево начнёт активно "плакать": из срезов будет вытекать сок, вместе с которым теряются питательные вещества. Это ослабляет растение и открывает путь болезням.
Идеальные условия
Ориентироваться нужно не по календарю, а по погоде:
- Днём: от 0 до +5°C
- Ночью: не ниже -5°C
- Погода: сухая, без осадков
Даже если на участке ещё лежит снег — это не помеха. Главное, чтобы сильные морозы уже отступили.
В каком порядке обрезать
Сначала — семечковые деревья:
- яблоня
- груша
Они просыпаются позже, поэтому спокойно переносят раннюю обрезку.
Затем — косточковые:
- вишня
- слива
- абрикос
- черешня
С ними сложнее: они рано трогаются в рост и могут реагировать камедетечением.
Важно: когда уже нельзя
Если почки набухли или начали раскрываться — обрезку лучше отложить. В этот момент любые срезы становятся уязвимыми: через них легко проникают инфекции, а само дерево тратит силы на заживление.
