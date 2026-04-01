Секатор в руки только в эти дни: когда резать деревья — важно не опоздать

Вот когда надо проводить весеннюю обрезку в саду.

Весенняя обрезка — ключевая процедура, от которой напрямую зависит здоровье дерева и будущий урожай. Именно в этот период формируется крона, удаляются слабые и повреждённые ветви, а растение получает мощный стимул к росту. Автор Дзен-канала "Ваше хозяйство" рассказал о том, как и когда проводить эту процедуру.

Главное правило: не опоздать

Начинать обрезку нужно как можно раньше — до начала сокодвижения и набухания почек.

Если затянуть, дерево начнёт активно "плакать": из срезов будет вытекать сок, вместе с которым теряются питательные вещества. Это ослабляет растение и открывает путь болезням.

Идеальные условия

Ориентироваться нужно не по календарю, а по погоде:

Днём: от 0 до +5°C

Ночью: не ниже -5°C

Погода: сухая, без осадков

Даже если на участке ещё лежит снег — это не помеха. Главное, чтобы сильные морозы уже отступили.

В каком порядке обрезать

Сначала — семечковые деревья:

яблоня

груша

Они просыпаются позже, поэтому спокойно переносят раннюю обрезку.

Затем — косточковые:

вишня

слива

абрикос

черешня

С ними сложнее: они рано трогаются в рост и могут реагировать камедетечением.

Важно: когда уже нельзя

Если почки набухли или начали раскрываться — обрезку лучше отложить. В этот момент любые срезы становятся уязвимыми: через них легко проникают инфекции, а само дерево тратит силы на заживление.

