Секрет императорских доплат: как дом церковнослужителей Казанского собора попал на Невский проспект Петербурга

Почему Еропкины продали землю под «открытую перспективу» собора.

История одного из зданий на Невском проспекте — дома № 25 — тесно переплетена с судьбой главного храма Петербурга — Казанского собора. Изначально этот участок земли был предназначен для строительства жилья для церковнослужителей.

Однако путь к собору начался задолго до того, как над ним возвысились колоннады.

Участок впервые упоминается в 1755 году, когда вдова обер-секретаря Сената, Анна Харитоновна, продала его Ивану Даниловичу Гюйону — лейб-хирургу великого князя Петра Фёдоровича, будущего Петра III.

Гюйон, обладавший высоким статусом, впоследствии лечил и саму Екатерину Алексеевну. После смерти врача дом перешел его жене, которая вышла замуж за полковника фон Цвингеля.

Затем дом сменил владельца — им стал подполковник Матвей Фёдорович Кашталинский, служивший в Коллегии иностранных дел. Кашталинский позже приобрел недвижимость на Мойке, а особняк на Невском продал генерал-поручику Арендт-Вильгельму (Василию Михайловичу) Ребиндеру.

В 1801 году здание, таким образом, перешло к купцу Христиану Христиановичу Даллеру.

Купеческие инвестиции и роковой пустырь

Изучая историю петербургских доходных домов, нельзя не заметить: значительную часть городской недвижимости тех времён строили или приобретали именно купцы.

Их накопленное благосостояние служило топливом для активных инвестиций в городскую среду.

Соседний пустырь принадлежал действительному статскому советнику Алексею Михайловичу Еропкину, женатому на Анне Олсуфьевой — дочери гофмейстера Екатерины I, Василия Дмитриевича Олсуфьева.

После смерти родителей наследство перешло их двум незамужним дочерям — Софье и Прасковье Еропкиным.

Именно эти наследницы продали дом причту только что завершённого Казанского собора. Покупка была продиктована стремлением архитекторов «открыть перед собором красивую перспективу»; кроме того, прежние дома церковнослужителей обветшали и нуждались в замене.

Императорская компенсация и смена архитекторов

Любопытный факт: Император не просто выделил 100 тысяч рублей на приобретение участка, но и дополнительно пожаловал девицам Еропкиным по 5 тысяч рублей.

Это была прямая компенсация: на время строительства Казанского собора жильцам дома приходилось съезжать, и владелицы были лишены дохода от сдачи помещений.

Архитектором нового дома изначально назначили Андрея Никифоровича Воронихина — создателя самого Казанского собора. Однако реализовать свой проект он не успел, скончавшись в 1814 году.

Строительство продолжил главный архитектор Петербурга — Василий Петрович Стасов. Изначально дом действительно предназначался для проживания клириков Казанского собора.

От клириков до коммерции

В разное время в этом здании проживали многие священнослужители, включая последнего настоятеля собора, Философа Николаевича Орнатского. После революции 1917 года он был арестован вместе с сыновьями; все трое были расстреляны.

Помещения первого этажа традиционно сдавались под магазины. Уже в 1818 году здесь функционировал магазин посуды Выборгского завода. Позже появились лавки сукна, книжные магазины, шляпная, парфюмерная и аптекарская лавки.

Одно время здесь даже действовал банкирский дом Вавельберга — того самого, что позднее построил знаменитый «серый замок» у начала Невского проспекта.

С установлением советской власти дом начал новую жизнь. Здесь разместилась контора «Кредитбюро» — что служит подтверждением существования кредитования даже в ранние революционные годы.

В здании также располагались общество «Госмедпром» и магазин изделий Мальцовских заводов. После 1935 года сюда переехал «Ленмаслосбыт», а на первых этажах открылся популярный ресторан «Кавказский».

Жилая часть была переоборудована под общежитие Центросоюза.

В 1997 году провели масштабную реконструкцию, открыв торговый комплекс «Атриум на Невском, 25». Сегодня верхние этажи занимают офисы, и здание продолжает функционировать — уже в современном формате, оставаясь неотъемлемой частью исторической застройки Невского проспекта.