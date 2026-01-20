Секрет притяжения: что заставило толпы гостей штурмовать Русский музей в праздники

В дни зимних праздников этого года Русский музей снова стал самым посещаемым музеем в России. За новогодние каникулы экспозиции музея привлекли 208 674 посетителя. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года интерес вырос почти на 20%.

Генеральный директор Алла Манилова в интервью «Петербургскому дневнику» отметила, что именно январские праздничные дни позволяют получить объективную картину общего интереса к музею по всей стране.

В это время гостей становится ощутимо больше, причём приезжают они из разных городов России. Она пояснила в интервью, что итоги этого периода помогают понять предпочтения широкой аудитории.

Манилова рассказала, что такая активность позволила определить направления развития музея на ближайшее время.

Особое внимание уделяется выставке "Русская традиция", а также созданию новых тематических зон в Михайловском замке. По словам руководителя, эти проекты стали важными точками роста для музея.

"Русский музей впервые в своей истории обратился к теме русского "культурного кода". Экспозиция показывает богатейшие русские традиции во всех жанрах и видах изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

На выставке представлены уникальные народные костюмы и ремесленные изделия, безусловные шедевры классиков национальной живописи и скульптуры, игрушки, произведения ткачества и многое другое", — поделилась Манилова.

Экспозиция "Русская традиция", открывшаяся в декабре, получила множество отзывов посетителей. Многие делятся впечатлениями в соцсетях, выкладывая фотографии и видеоролики.

По оценке руководства, выставка вдохновила часть гостей переосмыслить празднование Нового года и оформить жилище с элементами народных традиций.

— "Русская традиция" показала людям, что такое передача из поколения в поколение наших духовно-нравственных, эстетических и этических ценностей, — подчеркнула она.

Маркированный перечень статистики выглядит следующим образом:

Общее число гостей за праздники — 208 674 человека

Рост посещаемости по сравнению с прошлым годом — почти 20%

Важным событием последних двух лет для музея стало развитие Михайловского замка, который сейчас становится значимой музейной площадкой Петербурга.

Манилова заверила, что коллектив продолжает работать над его популяризацией и делает ставку на историческое просвещение.

В дальнейшем музей планирует развивать новые выставочные проекты, чтобы сохранить высокий уровень интереса среди публики.

