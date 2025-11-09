«Секрет раскрыт»: названа причина смерти народного артиста России Симонова

В возрасте 68 лет скончался народный артист России Владимир Симонов, который многие годы работал на сцене театра имени Вахтангова. О его уходе сообщил директор этого театра Кирилл Крок. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Как уточнил Кирилл Крок, последние две недели артист находился в Волынской больнице. Невзирая на значительные трудности со здоровьем, Симонов до последнего сохранял верность профессии. В начале осени 2024 года актёру был вручен «Орден Почёта» — эту государственную награду ему присудили за значительный вклад в национальную культуру и искусство.

Ранее стало известно, что у Симонова диагностировали гипертоническую болезнь, которая привела к заболеванию сердца. Тем не менее, он продолжал активную творческую деятельность. Артист был широко известен благодаря работам в таких постановках, как «Война и мир», «Ветер шумит в тополях», «Дядя Ваня», а также «Минетти», «Ромул Великий» и других.

Зрители и коллеги вспоминают Симонова как яркого мастера сцены. В театральных кругах он пользовался большим уважением и славился трудолюбием. Его вклад в отечественное театральное искусство отмечен многочисленными наградами.

«Владимир Александрович ушёл из жизни из-за сердечной недостаточности. Это произошло в Волынской больнице, где он находился последние две недели», — сообщил Кирилл Крок.