Секретная подсказка: как не попасть в ловушку карточных шулеров и сохранить свои сбережения

Ключевое предостережение касается телефонных звонков от лиц, представляющихся сотрудниками банков. Каплан Панеш, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Государственной думы, в интервью RT подчеркнул:
«Если вам поступает звонок якобы из кредитной организации с требованием денег или данных — это стопроцентно мошенники».
Депутат советует в случае сообщения о блокировке карты не совершать никаких действий по телефону. Он считает, что единственно верный способ защиты — взять паспорт и приехать лично в отделение своего банка. Только при непосредственном обращении возможно безопасно решить возникшие вопросы.
Панеш разъяснил распространённый метод обмана: злоумышленники, располагая паспортными данными клиента, звонят в банк от его имени, чтобы оформить блокировку карты.
Затем они связываются с настоящим владельцем и предлагают снять блокировку за определённую плату. При поступлении подобного звонка необходимо немедленно завершить разговор и обратиться непосредственно в банк.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».