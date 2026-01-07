Городовой / Город / Секретная подсказка: как не попасть в ловушку карточных шулеров и сохранить свои сбережения
Секретная подсказка: как не попасть в ловушку карточных шулеров и сохранить свои сбережения

Опубликовано: 7 января 2026 17:00
Эксперты рекомендуют завершать разговор с подозрительными лицами по телефону и связываться напрямую с банком для уточнения информации.

Ключевое предостережение касается телефонных звонков от лиц, представляющихся сотрудниками банков. Каплан Панеш, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Государственной думы, в интервью RT подчеркнул:

«Если вам поступает звонок якобы из кредитной организации с требованием денег или данных — это стопроцентно мошенники».

Депутат советует в случае сообщения о блокировке карты не совершать никаких действий по телефону. Он считает, что единственно верный способ защиты — взять паспорт и приехать лично в отделение своего банка. Только при непосредственном обращении возможно безопасно решить возникшие вопросы.

Панеш разъяснил распространённый метод обмана: злоумышленники, располагая паспортными данными клиента, звонят в банк от его имени, чтобы оформить блокировку карты.

Затем они связываются с настоящим владельцем и предлагают снять блокировку за определённую плату. При поступлении подобного звонка необходимо немедленно завершить разговор и обратиться непосредственно в банк.

Юлия Аликова
