Бесплатные жемчужины Петербурга: как посмотреть главные красоты Северной столицы без денег

Санкт-Петербург — город, где красота и история ощущаются во всем. Но чтобы насладиться этим городом, необязательно тратить деньги.
Здесь много отличных бесплатных мест, куда стоит сходить и местному жителю, и туристу.
Прогулки вдоль набережных
Начать стоит с прогулки по набережным Невы, Мойки и канала Грибоедова. Это классика Петербурга: виды на воду, старинные дома и мосты.
Самые известные мосты — Банковский с крылатыми львами-грифонами, Львиный мост с каменными львами, Большой-Конюшенный мост с лошадьми и Синий мост — самый широкий в городе.
Здесь можно не только дышать свежим воздухом, но и просто отдыхать на скамейках в уютных скверах, ведь вдоль каналов разбросаны тихие зеленые зоны.
Вечером грациозно подсвечиваются мосты и фасады домов — создается волшебная атмосфера для романтических прогулок и ярких фото, пишет riversales.ru.
Древняя крепость и необычные музеи
За бесплатные места Петербурга стоит считать территорию Петропавловской крепости — здесь началась история города.
Вход свободный, и можно просто гулять, любуясь видами и старинной атмосферой. Внутренние музеи платные, но на территории много интересных открытых экспозиций.
Если любите необычное, загляните в музей фонарей под открытым небом у Смольного. Там есть старинные и современные фонари, пишет Фонтанка.
Зеленые уголки города
Для расслабленных прогулок и отдыха среди зелени отлично подойдет Летний сад. Это настоящее оазис спокойствия в центре шумного города.
А еще в Петербурге много необычных дворов с историей. Например, Мозаичный дворик Владимира Лубенко — настоящий арт-объект с мозаиками и ярким декором.
Атмосфера узких улиц и знаменитых зданий
Находка для любителей камерных прогулок — Малая Садовая. Эта улица всего около 5 метров в ширину. Здесь чувствуется атмосфера маленького европейского городка.
Если интересны правильные геометрические пропорции, загляните на улицу Зодчего Росси. Ее называют одной из самых идеальных в мире по архитектуре и симметрии.
Парки, миниатюры и мемориалы
Александровский парк славится проектом «Мини-город в миниатюре». Там собраны уменьшенные копии петербургских зданий — отличный повод вдохновиться и сфотографироваться.
Марсово поле — это спокойное зеленое пространство с мемориалом Вечного огня. Когда-то тут были военные парады, сегодня — место для отдыха и раздумий, пишет sokroma.ru.
Современные места и ночные красоты
Петербург — город не только старинный, но и современный. На острове Новая Голландия часто проходят выставки, концерты и фестивали.
Если хотите свежих впечатлений, прогуляйтесь по набережной у Лахта-центра. Там открываются фантастические виды на залив и небоскреб.
Парк 300-летия Санкт-Петербурга — отличный выбор для активного отдыха. Здесь можно покататься на велосипеде, позаниматься спортом и подышать морским воздухом.
Одно из главных зрелищ — развод мостов ночью. Дворцовый, Троицкий и другие мосты открываются над Невой, и это стоит увидеть хотя бы раз в жизни.
Бесплатные храмы и духовные места
Вход в Казанский собор свободный. Внутри настоящий шедевр с красивым убранством. Этот храм — символ духовной силы города.
Необычное место — буддийский храм Дацан Гунзэчойнэй в Приморском районе. В этом тихом уголке можно расслабиться и найти гармонию даже в суете туристических маршрутов.
Загородные прогулки и Кронштадт
Если хочется побыть на природе, отправляйтесь в парк Александрия — часть Петергофа, но с бесплатным входом. Там красивые аллеи и уютные уголки для пикника.
И завершить путешествие можно в Кронштадте, где расположены Морской Никольский собор и парк Остров фортов.
История военно-морского флота тут чувствуется особенно сильно, а виды на форты впечатляют.