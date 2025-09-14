Бесплатные жемчужины Петербурга: как посмотреть главные красоты Северной столицы без денег

Петербург открыт для всех — и даже с пустым кошельком вы сможете провести здесь дни, полные красоты, истории и вдохновения.

Санкт-Петербург — город, где красота и история ощущаются во всем. Но чтобы насладиться этим городом, необязательно тратить деньги.

Здесь много отличных бесплатных мест, куда стоит сходить и местному жителю, и туристу.

Прогулки вдоль набережных

Начать стоит с прогулки по набережным Невы, Мойки и канала Грибоедова. Это классика Петербурга: виды на воду, старинные дома и мосты.

Самые известные мосты — Банковский с крылатыми львами-грифонами, Львиный мост с каменными львами, Большой-Конюшенный мост с лошадьми и Синий мост — самый широкий в городе.

Здесь можно не только дышать свежим воздухом, но и просто отдыхать на скамейках в уютных скверах, ведь вдоль каналов разбросаны тихие зеленые зоны.

Вечером грациозно подсвечиваются мосты и фасады домов — создается волшебная атмосфера для романтических прогулок и ярких фото, пишет riversales.ru.

Древняя крепость и необычные музеи

За бесплатные места Петербурга стоит считать территорию Петропавловской крепости — здесь началась история города.

Вход свободный, и можно просто гулять, любуясь видами и старинной атмосферой. Внутренние музеи платные, но на территории много интересных открытых экспозиций.

Если любите необычное, загляните в музей фонарей под открытым небом у Смольного. Там есть старинные и современные фонари, пишет Фонтанка.

Зеленые уголки города

Для расслабленных прогулок и отдыха среди зелени отлично подойдет Летний сад. Это настоящее оазис спокойствия в центре шумного города.

А еще в Петербурге много необычных дворов с историей. Например, Мозаичный дворик Владимира Лубенко — настоящий арт-объект с мозаиками и ярким декором.

Атмосфера узких улиц и знаменитых зданий

Находка для любителей камерных прогулок — Малая Садовая. Эта улица всего около 5 метров в ширину. Здесь чувствуется атмосфера маленького европейского городка.

Если интересны правильные геометрические пропорции, загляните на улицу Зодчего Росси. Ее называют одной из самых идеальных в мире по архитектуре и симметрии.

Парки, миниатюры и мемориалы

Александровский парк славится проектом «Мини-город в миниатюре». Там собраны уменьшенные копии петербургских зданий — отличный повод вдохновиться и сфотографироваться.

Марсово поле — это спокойное зеленое пространство с мемориалом Вечного огня. Когда-то тут были военные парады, сегодня — место для отдыха и раздумий, пишет sokroma.ru.

Современные места и ночные красоты

Петербург — город не только старинный, но и современный. На острове Новая Голландия часто проходят выставки, концерты и фестивали.

Если хотите свежих впечатлений, прогуляйтесь по набережной у Лахта-центра. Там открываются фантастические виды на залив и небоскреб.

Парк 300-летия Санкт-Петербурга — отличный выбор для активного отдыха. Здесь можно покататься на велосипеде, позаниматься спортом и подышать морским воздухом.

Одно из главных зрелищ — развод мостов ночью. Дворцовый, Троицкий и другие мосты открываются над Невой, и это стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

Бесплатные храмы и духовные места

Вход в Казанский собор свободный. Внутри настоящий шедевр с красивым убранством. Этот храм — символ духовной силы города.

Необычное место — буддийский храм Дацан Гунзэчойнэй в Приморском районе. В этом тихом уголке можно расслабиться и найти гармонию даже в суете туристических маршрутов.

Загородные прогулки и Кронштадт

Если хочется побыть на природе, отправляйтесь в парк Александрия — часть Петергофа, но с бесплатным входом. Там красивые аллеи и уютные уголки для пикника.

И завершить путешествие можно в Кронштадте, где расположены Морской Никольский собор и парк Остров фортов.

История военно-морского флота тут чувствуется особенно сильно, а виды на форты впечатляют.