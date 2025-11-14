Сел не за руль, а за решётку: обман с покупкой авто для такси обернулся сроком в Петербурге

Жительница обратилась в полицию после того, как мужчина уговорил её оформить кредиты и взять деньги в долг для передачи ему.

Кировский районный суд вынес приговор мужчине, обвинённому в мошенничестве по отношению к жительнице Санкт-Петербурга. Ему назначено наказание — два года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Об этом было официально объявлено объединённой пресс-службой судов города.

С августа по ноябрь 2024 года осуждённый убедил петербурженку инвестировать накопленные средства в приобретение автомобиля с последующей сдачей его в аренду одному из сервисов такси.

Женщине пришлось оформить кредиты в разных банках, следуя советам мошенника. Кроме того, мужчина неоднократно брал у неё деньги взаймы, утверждая, что это необходимо для реализации их общей идеи.

Общая сумма средств, оказавшихся в распоряжении осуждённого, превысила 1,2 миллиона рублей, автомобиль так и не был куплен, а потерпевшая не получила возврата своих вложений.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину и выразил раскаяние.

Кроме того, он возместил причинённый ущерб, а также выплатил компенсацию за моральный вред пострадавшей.

Решением суда подсудимому назначено два года заключения в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось о похожем случае, когда житель города оформил на свою знакомую кредит на триста тысяч рублей в тот момент, когда она готовила ужин.