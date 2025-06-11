Поезд на юг: миссия «купе для многодетных» выполнима

РЖД даст возможность семьям с тремя и более детьми покупать сразу несколько купе.

Каждое лето тысячи семей отправляются на юг, и для многих это начинается с квеста под названием «Купи билеты в одно купе». Часто это сделать очень сложно: заходишь на сайт РЖД, а тут какие-то одиночные места уже «разбросались» по вагону, оставив вам только верхние полки в разных концах поезда?

В итоге отдых еще не начинается, а уже создает проблемы. Однако появился свет в конце тоннеля и теперь семьям дадут возможность выкупать все купе.

«РЖД Бонус» для больших семей

В РЖД решили немного облегчить жизнь многодетным семьям и запустили пилотный проект. С 23 июня на поездах, идущих к Черноморскому побережью и Кавказским Минеральным Водам, появятся два купе, которые будут в приоритете для тех, у кого трое и больше детей, сообщает Агентство городскийх новостей Москва.

Как это работает?

Нужно зарегистрироваться в «РЖД Бонус». Так что, если у вас трое или более детей до 18 лет, то нужно получить статус «Большая семья». Чтобы подтвердить этот статус, необходимо заранее обратиться в кассу. Ищем билеты с отметкой. При покупке билетов на сайте РЖД выбираем «места для многодетных». Система проверит статус и, если все хорошо, даст добро на покупку.

И помните, даже если едет только мама с детьми, это тоже работает. Главное, чтобы все были зарегистрированы в программе. Большие семьи получат возможность выкупить два купе.

Что в итоге?

Пока что проект РЖД выглядит как пробный шаг. Но если он сработает, то, возможно, в будущем мы увидим более удобную систему для всех семей.

А пока есть предложение сделать так, чтобы одиночные пассажиры не могли покупать билеты в свободных купе и занимали места, где уже есть выкупленные.