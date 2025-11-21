Семьям в Петербурге предложили по 50 тысяч в месяц, но с одним условием: кому реально одобрят выплаты?

В Санкт-Петербурге депутат Андрей Рябоконь предложил новое решение для поддержки семей с маленькими детьми. Он выступил с инициативой назначить ежемесячную выплату родителям, если в семье есть ребёнок до семи лет, в размере 50 тысяч рублей на каждого.
По его мнению, такая поддержка необходима из-за продолжающегося снижения рождаемости, которое наблюдается в стране уже десятый год подряд.
Депутат уверен, что нынешние меры не дают нужного эффекта, а расходуемые на них средства слишком велики.
Рябоконь подчёркивает, что регулярная финансовая помощь способна уменьшить число семей, находящихся за чертой бедности, а также дать родителям большую уверенность при планировании детей.
Ранее сообщалось, что в Петербурге действует программа, по которой матери, совмещающие воспитание маленького ребёнка с получением высшего образования, могут получить 100 тысяч рублей разовой выплаты.