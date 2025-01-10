Сердце не выдержало: Михаила Боярского доставили в петербургскую больницу

Это уже четвертый раз за два года.

Известный актер и певец Михаил Боярский был экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге с диагнозом «ишемическая болезнь сердца».Обычно ишемическая болезнь сердца возникает из-за недостаточного снабжения сердечной мышцы кислородом, что может привести к серьёзным осложнениям.

В ноябре 2023 года 73-летний артист уже перенес инфаркт и проходил лечение в Мариинской больнице. В феврале 2024 года Боярский вновь был госпитализирован для планового обследования и лечения, включая коронарографию и стентирование.

На данный момент состояние здоровья Михаила Боярского уточняется, врачи продолжают наблюдение. Поклонники артиста выражают надежду на его скорейшее выздоровление, пишет источник.