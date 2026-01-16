Сердце скажет «спасибо»: врачи назвали идеальный утренний завтрак

Влияние утреннего приёма пищи на состояние сердца и сосудов во многом определяется как видом употребляемых жиров, так и способом термической обработки продуктов. Об этом в недавнем интервью рассказал нутрициолог и тренер Юрий Брабечан. Эксперт обратил внимание, что от правильного выбора зависит не только поддержание, но и возможное ухудшение здоровья сердечно-сосудистой системы.

По мнению специалиста, наибольший вред для сосудов приносят насыщенные жиры, получаемые из животных продуктов. К таким источникам относятся плотное мясо, сливочное масло, колбасные изделия, а также жирные сорта сыра. Также врач отметил опасность трансжиров, которые встречаются в жареной пище, готовых кондитерских изделиях, тесте слоёного типа и продуктах быстрого приготовления, особенно если они готовились на масле при высоких температурах.

Нутрициолог подчеркнул, что не стоит полностью исключать жиры из рациона, так как они необходимы для организма. Для поддержания баланса важно соблюдать их количественные пропорции. В сутки насыщенные жиры должны составлять примерно десятую часть всей энергии, а ненасыщенные — от пятой до трети дневного рациона.

«Жиры участвуют в построении мембран клеток, поддерживают мозг и нервную систему, помогают иммунитету и необходимы для усвоения витаминов A, D, E и K», — объяснил Юрий Брабечан.

Специалист также напомнил, что холестерин выполняет важные функции и участвует в создании гормонов, витамина D и желчных кислот. Крайние меры, вроде полного отказа от продуктов, его содержащих, не несут пользы. Он добавил, что необходим как холестерин, поступающий с пищей, так и получаемый внутренними органами.

В качестве примеров утреннего рациона, благоприятного для сосудов, тренер посоветовал:

Овсяную кашу на воде или нежирном молоке с ягодами и ложкой семян льна, обеспечивающую клетчатку и омега-3.

Омлет на пару или запечённый из одного яйца и двух белков с овощами и цельнозерновым тостом — источник белка при небольшом количестве насыщенных жиров.

Гречневую кашу с йогуртом жирности 1,5–2,5 процента для лёгкого пищеварения и ровного сахара в крови.

Творог с ягодами и чайной ложкой орехов (жирность 2–5 процентов) для получения белка и полезных жиров.

