«Энциклопедия в фарфоре»: посуда, которую Екатерина прятала от чужих глаз

Императорский фарфоровый завод (ИФЗ) — это не просто старейшее производство художественного фарфора в России. Это — живой символ преемственности художественных традиций, научного поиска и культурной эволюции.

Предприятие, основанное в XVIII веке, прошло колоссальный путь — от скромной придворной мастерской до национального достояния, чья продукция признана эталоном изящества и мастерства по всему миру.

Рождение отечественного фарфора: подвиг Виноградова

История ИФЗ началась в 1744 году по личному указу императрицы Елизаветы Петровны. Россия остро ощущала потребность в создании собственного фарфора, способного конкурировать с изысканными европейскими или загадочными китайскими образцами.

Для выполнения этой амбициозной задачи в Петербург был срочно привлечён молодой учёный Дмитрий Иванович Виноградов.

Именно ему принадлежит заслуга рождения отечественного фарфора: он не только разработал уникальную рецептуру массы на основе местных сырьевых компонентов, но и спроектировал специальные печи, а также наладил методы декора с использованием золота и цветных эмалей.

Первые изделия, созданные на заводе, были скорее демонстрацией технического прорыва — это были миниатюрные табакерки, пуговицы, курительные трубки.

Лишь к 1756 году, после постройки большого печного горна, завод смог перейти к созданию полноценных сервизов и крупномасштабных декоративных предметов.

Фарфор как символ статуса: Екатерина Великая

Настоящее международное признание завод обрёл в годы правления Екатерины Великой. В 1765 году он официально получил наименование Императорского фарфорового завода.

Императрица щедро финансировала развитие производства, поручая мастерам изготовление роскошных сервизов и скульптур.

В этот период появились знаменитые коллекции — «Арабесковый», «Яхтинский», «Кабинетский» — каждая из которых насчитывала сотни предметов.

Эти сервизы служили не только на парадных обедах, но и выступали демонстрацией могущества империи на дипломатической арене.

Одной из самых смелых серий той эпохи стала скульптурная коллекция «Народы России», где в фарфоре были запечатлены представители различных этносов, сословий и профессий.

Такие произведения стали своего рода “энциклопедией Российской империи в фарфоре”.

Даже Павел I, несмотря на свои сложные отношения с матерью, сохранил интерес к заводу. При нём внимание двора к фарфору возросло.

Александр I, в свою очередь, сделал ставку на художественный потенциал предприятия, поддерживая создание изделий с батальной и пейзажной живописью, которые часто использовались в качестве дипломатических даров.

Модернизация и музейное наследие

Во второй половине XIX века завод прошёл через значительную модернизацию: оборудование было улучшено, внедрялись новые техники обжига и глазурования, менялись формы изделий, варьируясь от классицизма до эклектики.

На международных выставках в Лондоне, Париже и Вене продукция ИФЗ регулярно получала золотые медали и дипломы. Особым спросом пользовались вазы, декоративные панно, статуэтки и, конечно, сервизы для загородных резиденций Романовых.

Важным шагом стало основание в 1844 году, к столетию завода, первого музея фарфора. Его коллекция пополнялась шедеврами из императорских кладовых и заказами последующих правителей.

При Александре III действовало правило: завод выпускал дубликаты изделий — один комплект для двора, а второй — для музейного хранения.

Революция и конструктивистский фарфор

Революция 1917 года радикально изменила судьбу предприятия. Завод был национализирован и переименован в Государственный фарфоровый завод.

На смену парадным сервизам пришли агитационные изделия: чашки, вазы, тарелки с изображениями Ленина, рабочих и красноармейцев.

Это стало периодом расцвета советского пропагандистского фарфора — уникального художественного явления, впитавшего эстетику конструктивизма и супрематизма.

В 1925 году завод получил имя Михаила Ломоносова. В те годы на нём творили крупнейшие авангардисты, включая Казимира Малевича и Сергея Чехонина.

Завод превратился в настоящую экспериментальную площадку, где прикладное искусство соединялось с передовой художественной мыслью.

Возвращение к классике и современность

Во второй половине XX века, особенно в послевоенный период, завод вновь обратился к классическим формам и сюжетам.

Были восстановлены дореволюционные коллекции, созданы многочисленные скульптурные серии, включая фарфоровых балерин, фигурки животных и ироничные бытовые композиции.

Сегодня завод, вновь носящий гордое имя Императорского, продолжает успешно сочетать исторические каноны с современными дизайнерскими трендами. Он выпускает как массовую посуду, так и эксклюзивные коллекционные предметы.

При заводе действует один из лучших в Европе Музей фарфора, где хранятся тысячи экспонатов — от ранних табакерок до агитационного фарфора и шедевров советского дизайна.

ИФЗ — это не просто фабрика. Это “культурное зеркало, в котором отражаются все этапы российской истории” — от барочной роскоши XVIII века до авангардных форм XX столетия.

