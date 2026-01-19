Городовой / Город / Северная Венеция замерзает: почему на трёх улицах Петербурга горячая вода стала редким гостем
Северная Венеция замерзает: почему на трёх улицах Петербурга горячая вода стала редким гостем

Опубликовано: 19 января 2026 19:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev

На юго-западе Петербурга с Нового года сохраняется отсутствие горячей воды в жилых домах. Ситуация началась ещё 29 декабря, когда произошла авария, и по сей день остаётся нерешённой.

Об этом 78.ru рассказали жители улицы Маршала Захарова, Ленинского проспекта и проспекта Кузнецова.

Горожане отмечают, что не могут ни вымыть посуду, ни принять душ, ни приготовить пищу из-за отсутствия горячего водоснабжения. Нередко из кранов течёт жидкость с тёмным цветом и резким запахом.

«Горячей воды либо нет, либо она идет чёрная и с запахом мазута. Мыть детей, вымыть посуду, приготовить еду невозможно», — рассказывают жильцы домов.

В жилищно-строительном кооперативе №1220 прокомментировали, что проблема возникла в результате переподключения коммуникаций из-за аварии, произошедшей на ТЭЦ-15.

Представители кооператива добавляют, что неполадки на теплоэлектроцентрали устранили в положенный срок. Тем не менее вода должного качества так и не появилась, а точные сроки восстановления горячего водоснабжения до сих пор не называются.

Жители неоднократно обращались с жалобами в разные службы, однако изменения не последовало. Горожане вынуждены пользоваться холодной водой или запасаться кипятком заранее.

В большинстве случаев они узнают последние новости о ходе ремонтных работ друг от друга или из сообщений в соцсетях.

Юлия Аликова
