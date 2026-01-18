Шалишь — получишь «двойку»: с 2026 года школьникам начнут ставить оценки не только за знания

В российских образовательных учреждениях планируют начать выставлять отметки за поведение учащихся. Министерство просвещения опубликовало перечень критериев, которые станут основой для такой оценки. Особое внимание будет уделяться соблюдению порядка, умению вести себя в коллективе, проявлению характера и активности на уроках.

В министерстве рассказали, что проверка новой системы уже стартовала с начала 2025/26 учебного года. В эксперименте участвуют 89 учебных заведения из семи регионов страны. Каждая школа самостоятельно выбрала одну из трёх методик для оценки поведения.

По завершении испытаний планируется выбрать единую модель. В ведомстве пояснили: «Её начнут использовать во всех школах России с 1 сентября 2026 года». В перспективе отметки за поведение будут ставить ученикам с первого по одиннадцатый класс.

Сейчас участие в эксперименте принимают только школьники с первого по восьмой классов. Перечень критериев оценки охватывает разные аспекты жизни учеников, от дисциплины до взаимодействия с окружающими. Финальное решение о введении системы будет принято после анализа результатов пилотного проекта.

