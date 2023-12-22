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Шеф-повара готовят из баклажанов эту закуску: рулетики и рядом не стояли

Шеф-повара готовят из баклажанов эту закуску: рулетики и рядом не стояли
Вкусное блюдо из баклажанов

Рецепт осилит любая хозяйка.

Чаще всего из баклажанов готовят рулетики с начинкой. Но на самом деле из овоща можно сделать еще немало оригинальных блюд. Например, шеф-повар Александр Растунин поделился рецептом хрустящих баклажановых палочек.

Вам понадобятся:

  • баклажан — 2 шт.,
  • крахмал — 100 г,
  • соус кисло-сладкий — 100 г,
  • масло растительное — 200 мл,
  • чеснок — 1 зубчик,
  • кинза свежая — 10 г,
  • соль — 5 г.

«Кисло-сладкий соус смешайте с нарубленным чесноком и кинзой, а после уберите в холодильник.

Баклажаны очистите от кожуры и нарежьте полосками. Просушите овощ салфетками, обсыпьте крахмалом и обжаривайте по 5–8 палочек в масле при температуре 140–160°C до золотистого цвета.

Готовые палочки выложите на бумажную салфетку, чтобы излишки масла стекли. Посыпьте баклажаны солью, переложите в блюдо и подайте с соусом. Это вкуснее картошки фри», — отметил эксперт в беседе с порталом «Городовой».

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

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22 декабря 2023 12:30
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