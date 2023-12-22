Шеф-повара готовят из баклажанов эту закуску: рулетики и рядом не стояли

Чаще всего из баклажанов готовят рулетики с начинкой. Но на самом деле из овоща можно сделать еще немало оригинальных блюд. Например, шеф-повар Александр Растунин поделился рецептом хрустящих баклажановых палочек.
Вам понадобятся:
- баклажан — 2 шт.,
- крахмал — 100 г,
- соус кисло-сладкий — 100 г,
- масло растительное — 200 мл,
- чеснок — 1 зубчик,
- кинза свежая — 10 г,
- соль — 5 г.
«Кисло-сладкий соус смешайте с нарубленным чесноком и кинзой, а после уберите в холодильник.
Баклажаны очистите от кожуры и нарежьте полосками. Просушите овощ салфетками, обсыпьте крахмалом и обжаривайте по 5–8 палочек в масле при температуре 140–160°C до золотистого цвета.
Готовые палочки выложите на бумажную салфетку, чтобы излишки масла стекли. Посыпьте баклажаны солью, переложите в блюдо и подайте с соусом. Это вкуснее картошки фри», — отметил эксперт в беседе с порталом «Городовой».
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