Школьник обменял двойку на скандал: в Петербурге урок закончился нецензурной драмой

В одной из школ Кировского района Санкт-Петербурга шестиклассник в грубой форме ответил учителю русского языка после того, как за сочинение ему была поставлена неудовлетворительная оценка. Инцидент произошёл в образовательном учреждении № 506. Как сообщили в администрации, причиной конфликта стала двойка, которую ученик получил по предмету.

Известно, что родители ребёнка живут раздельно, и его воспитывает отец. Ранее мальчик занимался дома, однако в 2024 году начал посещать занятия в классе. Преподаватели отмечают, что у шестиклассника регулярно возникают трудности с поведением, а мотивации к учёбе педагоги у него не видят.

В школе рассказали: «К сожалению, отец не имеет на сына влияния и не оформляет документы для обучения ребёнка на дому. Отец был приглашён в школу на малый педагогический совет, на котором признался в невозможности повлиять на поведение сына».

В учебном заведении уточнили, что о сложностях с социализацией ребёнка сотрудники говорили не раз. Отец приглашался обсудить ситуацию с коллективом школы, однако возможность сменить формат обучения ребёнка пока не реализована. Считается, что подросток испытывает трудности в коллективе и демонстрирует отсутствие желания учиться.

