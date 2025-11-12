Шлагбаум на горизонте: проезд по КАД‑2 сделают платным

Первый участок новой кольцевой автодороги КАД-2 вокруг Петербурга может стать платным для автомобилистов. Такой вывод следует из документов, опубликованных в системе территориального планирования, сообщает 47news.
Трасса от развязки с М-11 в Тосненском районе до Кузьмолово во Всеволожском районе предлагается для эксплуатации в платной категории IБ.
В транспортном блоке администрации Ленинградской области пояснили, что на данном этапе происходит оценка возможного введения платы за проезд. Окончательное решение по этому вопросу будет принимать государственная компания «Автодор».
Для жителей области могут быть предусмотрены специальные тарифы.
При этом подчеркнули, что водители сохранят возможность использовать бесплатные региональные автомагистрали в качестве альтернативы. Это позволит не ограничивать выбор маршрута при поездках вокруг города.
Пока проект находится в стадии анализа и обсуждения.
Ранее была утверждена новая схема прохождения кольцевой трассы КАД-2 в обход Петербурга. В схеме представлены основные направления, узлы и скорректированы спорные участки будущей дороги.