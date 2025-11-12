Городовой / Город / Шлагбаум на горизонте: проезд по КАД‑2 сделают платным
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Полет нормальный… но без интернета: почему возвращенцы из-за границы останутся «оффлайн» Общество
Ленинградская область поднимает прожиточный минимум на 6,8%: почувствуется ли разница? Город
Вместо десерта — долг: петербуржец оформил на приятельницу кредит, пока она готовила еду Город
На новогодних каникулах — в Петербург: россияне сделали свой выбор Город
«Я свой» на груди: как значки служили визитной карточкой и пропуском в советском обществе Общество
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Здоровье
Категории
Общество Спорт

Шлагбаум на горизонте: проезд по КАД‑2 сделают платным

Опубликовано: 12 ноября 2025 11:53
Шлагбаум на горизонте: проезд по КАД‑2 сделают платным
Шлагбаум на горизонте: проезд по КАД‑2 сделают платным
Городовой ру

Рассматривается возможность введения платы за проезд по новой кольцевой автодороге КАД-2.

Первый участок новой кольцевой автодороги КАД-2 вокруг Петербурга может стать платным для автомобилистов. Такой вывод следует из документов, опубликованных в системе территориального планирования, сообщает 47news.

Трасса от развязки с М-11 в Тосненском районе до Кузьмолово во Всеволожском районе предлагается для эксплуатации в платной категории IБ.

В транспортном блоке администрации Ленинградской области пояснили, что на данном этапе происходит оценка возможного введения платы за проезд. Окончательное решение по этому вопросу будет принимать государственная компания «Автодор».

Для жителей области могут быть предусмотрены специальные тарифы.

При этом подчеркнули, что водители сохранят возможность использовать бесплатные региональные автомагистрали в качестве альтернативы. Это позволит не ограничивать выбор маршрута при поездках вокруг города.

Пока проект находится в стадии анализа и обсуждения.

Ранее была утверждена новая схема прохождения кольцевой трассы КАД-2 в обход Петербурга. В схеме представлены основные направления, узлы и скорректированы спорные участки будущей дороги.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью