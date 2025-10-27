Городовой / Общество / Шопинг-тур в Суоми: вспоминаем, за какими финскими товарами охотились петербуржцы
Шопинг-тур в Суоми: вспоминаем, за какими финскими товарами охотились петербуржцы

Опубликовано: 27 октября 2025 10:30
Шопинг-тур в Суоми: вспоминаем, за какими финскими товарами охотились петербуржцы
Фото: Городовой.ру

Поехал за границу, получил вычет по НДС и начиналось самое интересное.

Когда границы были открыты, тысячи петербуржцев с завидным постоянством пересекали финскую границу не ради моря, не ради музеев — а ради молока, масла и сыра. Виза, «Аллегро», пару часов дороги — и ты уже в Суоми с пустыми сумками и большими ожиданиями.

Едем за вкусом

Финское молоко казалось гуще, сыр — ароматнее, масло — «более правильным». В Петербурге те же марки продавались под теми же этикетками, но на вкус — не то. Люди верили, что в Суоми законы строже, а значит, и еда честнее.

Проверка легенды

Журналисты «АиФ-Петербург» проверяли миф. Сели на «Аллегро», доехали до Хельсинки, купили йогурты, творог и сыр Valio — и те же продукты взяли в петербургском супермаркете. Дегустация прошла вслепую. Сотрудники редакции пробовали два образца каждого продукта — один финский, один российский.

Результат? Йогурт №1 показался «вкуснее и натуральнее» — но оказался российским. Черничный — наоборот. А когда дошли до творога и сметаны, большинство признало: «Разницы нет вообще».

Почему же ездили?

Ответ простой — психология. Вкус путешествия, уверенность в контроле качества и финская чистота полок создавали ощущение лучшего мира. Еда из Суоми была символом спокойствия, порядка и доверия. Даже если фактически это был тот же йогурт, купленный у дома.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
